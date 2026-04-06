Club Alemán de Mendoza. Foto: Google Street View

Un caso que comenzó en abril de 2023 y había sido cerrado en 2025 dio un giro clave en las últimas horas: la Justicia imputó a 10 jugadoras del Club Alemán en Mendoza por presunto por abuso sexual simple agravado contra una compañera que, al momento del hecho, tenía 16 años.

La causa había sido archivada debido a que la fiscal consideró que no había delito penal porque “no hubo contacto físico directo”. Sin embargo, una reciente revisión del órgano superior reabrió el expediente y obligó al Ministerio Público Fiscal a avanzar con la imputación.

“Me preguntaban si era virgen”: el crudo relato de la víctima

El hecho ocurrió el 20 de abril de 2023 durante una concentración en Guaymallén. En aquel entonces, el “bautismo” con fuertes connotaciones sexuales se convirtió en un calvario para la denunciante.

La joven -cuyo nombre se mantiene en reserva- contó cómo fue el aberrante suceso: “Yo iba a que me tiñeran el pelo, era lo único que pensé que me iban a hacer. Por las ganas de pertenecer, dije: ‘Tengo que pasarlo’. Nunca supe que me filmaron hasta que me sacaron la venda. Yo no di consentimiento para nada. Me sentí tan humillada, yo se los dije. Una hora y media riéndose de mí, mientras decían hasta cosas de mi mamá”, relató.

Club Alemán de Mendoza. Foto: Google Street View

En diálogo con el diario mendocino Los Andes, la denunciante, que hoy tiene 18 años, contó que la capitana de la Primera fue a buscar a las menores y las llevó al baño del club, donde las hicieron formar fila y pasar de a una. Tras ello, les ordenaron desnudarse y cubrirse el pecho.

“Después nos vendaron los ojos con toallitas femeninas. Me preguntaban si era virgen, me sacaron la toalla y una decía ‘dale, dale, que la M. te quiere ver la c…’”, sumó en su declaración, en donde también afirmó que le pusieron desde salchichas en la boca hasta ají picante en los labios: “Me sentí vulnerable, humillada, y sentí tanto miedo de que reaccionaran mal si les decía que me quería ir, que no podía hablar”.

La denuncia indica que las obligaron a ponerse “en cuatro patas” y simular ser perros, mientras que todo fue filmado sin su consentimiento. En tanto, en el chat del grupo una de las agresoras lanzó una contundente amenaza: “Si vos hablás, saltamos todas”.

La víctima decidió exponer este tipo de “rituales de iniciación” que son tradicionales en el mundo del deporte “para que esto no se repita y no tengan que vivirlo las nenas de 10 años que entrenaba”.

Qué dice la defensa de las jugadoras de hockey del Club Alemán

Ante esta situación, Fernando Peñaloza, abogado de un grupo de las jugadoras acusadas, afirmó a Mendoza Post que van pedir la nulidad de las imputaciones: “No estamos ante un hecho que sea un delito”, apuntó.

El letrado aseguró además que, en un principio, la idea era llegar a una conciliación con un pedido de disculpas, pero “cuando vieron el negocio, una demanda en dinero al Club Alemán, cambiaron claramente la tesitura”.

Según Peñaloza, el hecho “era una bienvenida en la que la jugadora la pasó mal porque se hicieron juegos, chistes o bromas que no le gustaron” y afirmó que la situación fue colectiva: “Se le hizo lo mismo a seis chicas. No es que a ella se la abusó y al resto no. Las otras cinco no dijeron nada, de hecho los padres se han presentado muy molestos a declarar, diciendo que sus hijas nunca se sintieron agredidas sexualmente”.

Por su parte, la defensora oficial Mariana Silvestri, representante de cuatro de las acusadas, sostuvo que el fiscal avanzó “con una inusitada premura” y atendiendo únicamente el pedido de la querella. En ese contexto, hizo un planteo formal, pidió la nulidad de la resolución y que el proceso quede en suspenso hasta que intervenga un juez.