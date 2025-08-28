Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara tras acusar a Mauro Icardi de violencia de género: “Se puede encontrar justicia”

Días después de la sentencia contra Claudio Contardi, la modelo aconsejó a la empresaria sobre el impacto que conlleva este tipo de proceso judicial.

Julieta Prandi y Wanda Nara. Foto: Instagram.

Días atrás, Wanda Nara se refirió a la causa penal que mantiene contra Mauro Icardi y comparó su situación con la de Julieta Prandi, quien recientemente consiguió que la Justicia declarara culpable a su ex por abuso sexual y le impusiera una condena de 19 años de cárcel.

La mediática se quebró al recordar episodios que tuvo que vivir mientras convivía con el futbolista. “Decidí separarme y es un calvario, hay muchos paralelismos con el caso de Julieta Prandi. Yo viví violencia de género, tres veces me dejó encerrada. Hubo violencia con todos, hay muchas situaciones que ustedes no conocen”, aseguró Wanda Nara.

Wanda Nara habló sobre su denuncia contra Mauro Icardi. Video: LAM.

“Los invito a investigar en la Justicia penal, va a tardar como pasó con Julieta Prandi, pero va a llegar”, agregó la conductora, que tiene varias causas contra su ex por violencia de género. “En mi caso, lamentablemente sí llegaron a los golpes”, reconoció la empresaria, pero evitó responder a las preguntas sobre si hubo también abuso sexual.

Ante estas declaraciones, Julieta Prandi habló con LAM y le brindó algunos consejos a Wanda Nara: “No escuché específicamente lo que dijo. Lo que sí puedo decir es que si ella inicia el camino, que sepa que es largo y doloroso de transitar. Pero bueno, que se puede encontrar justicia, claro”.

Julieta Prandi aconsejó a Wanda Nara. Video: LAM.

Moria Casán defenestró a Wanda Nara tras tratar a Mauro Icardi de violento

Moria Casán volvió a referirse a Wanda Nara y a Eugenia “La China” Suárez, luego de haber señalado que siente “el dolor” de la conductora por ver como Mauro Icardi rehizo su vida con otra mujer y sostuvo que la ve “humillada” como mujer.

En un móvil para LAM, la diva se refirió al tema y fue muy dura con la influencer: “Creo que ella está muy humillada como mujer que forma. La admiro como madre y mujer empresaria, no es fácil andar por la vida como mujer de futbolista con diferentes colegios, arraigarse y desarraigarse, es indiscutible”.

Moria Casán dijo que Wanda está "humillada como mujer" por el romance de Icardi y la China Suárez Foto: Captura

“Ella arcilló a este chico -refiere a que formó a Mauro Icardi-, le salió un hábil declarante y bravo. Él se enamoró desde el primer día que se encontró con la piba (por la China) en París, es algo que pudo resolver y está resolviendo ahora”, añadió, al insistir en que ella apoya la relación de la actriz y el futbolista, quienes juran tener un hilo rojo que los une.

“Siento que está muy humillada”, reiteró “La One” e insistió: “Piensa que todo lo que hace él -Icardi- es por venganza, pero yo creo que todo lo que hace él es porque está enamorado y ella está dolida”.

Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: NA.

Sin embargo, luego decidió suavizar sus palabras y darle un gesto de cariño a la conductora de “Masterchef”: “Le tengo simpatía a Wanda, pero creo que tiene una locura con no soltar a este chico. Es una mujer que está fuera de eje y hasta dolida puede hacer cualquier cosa. En cuestiones de violencia, ya sale de la novelita, es duro banalizarlo y, si tiene razón, que lo vea la justicia”.