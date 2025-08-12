Julieta Prandi pidió prisión preventiva para su ex, Claudio Contardi: “La que no va a poder salir de su casa, voy a ser yo”

La modelo pidió una condena ejemplar contra su ex para garantizar su tranquilidad y la de su familia: “No puedo vivir escoltada por un patrullero cada vez que voy al supermercado o llevo a mis hijos a la escuela”.

Claudio Contardi y Julieta Prandi. Foto: NA

A días del conocerse el veredicto contra Claudio Contardi, expareja de Julieta Prandi acusado de abuso sexual y violencia psicológica, la modelo habló con el programa A la tarde y reveló cómo se siente en la actualidad.

“Estuve cinco años esperando esto, pasé por tribunales, pericias, entrevistas, sesiones… y finalmente, el miércoles, pude mirar a los jueces y decirles lo que viví. Fue muy duro llegar ahí y tener que relatarlo”, reveló Prandi.

La palabra de Julieta Prandi. Video: América TV.

Luego, la conductora hizo una diferencia entre esta instancia de otros momentos del juicio, como por ejemplo los enfrentamientos por la división de bienes o régimen de comunicación, y remarcó que “quedó expuesto el horror mismo”. “Espero escuchar una condena ejemplificadora y que finalmente lo detengan por mi bien y el de mi familia”, añadió.

“Lo mínimo es que tenga prisión domiciliaria si no le dan preventiva”

Si bien tiene botón antipánico y custodia policial, Julieta Prandi dijo que no se siente segura y que eso no le devuelve la tranquilidad. “No puedo vivir con un patrullero que me sigue al supermercado o a llevar a mis hijos a la escuela. Lo mínimo es que tenga prisión domiciliaria si no le dan preventiva, porque si no la que no va a poder salir de su casa voy a ser yo”, expresó.

El ex marido de Julieta Prandi va a juicio Foto: Redes sociales

Por otro lado, la modelo también hizo hincapié en las demoras y obstáculos que se presentaron en la causa. “Si yo, siendo conocida, en cinco años, recién ahora tengo un juicio, imaginate lo que le espera a una vecina de barrio. El sistema es vetusto, machista y retrógrado. Espero que esta pena sea ejemplificadora y que la justicia empiece a tener otra cabeza para juzgar casos de violencia de género”, remarcó.

Además, dijo que hasta sufrió maltrato por efectivos policiales y que muchas víctimas presentan problemas o trabas a la hora de hacer una denuncia. “Que sirva para allanar el camino a las demás. Somos muchas y la justicia tiene que cambiar”, explicó.