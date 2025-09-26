El mensaje de Julieta Prandi por el triple femicidio en Florencio Varela: “Siempre queriendo culpar a las víctimas”

La conductora, quien protagonizó un juicio contra su ex por abuso sexual, se expresó sobre el caso que genera conmoción.

Julieta Prandi se expresó acerca del triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Instagram y NA.

Desde que se conoció el triple femicidio de las jóvenes en Florencio Varela, distintos famosos se pronunciaron por el caso. En las últimas horas, se sumó Julieta Prandi, quien cuestionó a aquellos que ponían en tela de juicio a las tres víctimas, que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas.

Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) fueron asesinadas en la madrugada del pasado sábado, según se pudo saber en la reconstrucción de los hechos. Las autoridades informaron que se trató de una venganza narco, producto del posible robo de drogas por parte de las jóvenes.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

La brutalidad del caso generó conmoción, ya que mientras eran torturadas, se transmitía en vivo lo que les hacían a las víctimas en un grupo cerrado en redes sociales.

Este contexto hizo que se lean críticas a las tres víctimas, que fueron enterradas en una casa de Florencio Varela. Por esto mismo, personalidades reconocidas como Julieta Prandi se expresaron sobre el caso.

El mensaje de Julieta Prandi tras el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Instagram

“Asesinato, muerte, tortura de niñas y jóvenes, pero lo que se discute en medios y redes, es la vida privada de las víctimas”, escribió la conductora, quien afrontó un juicio contra su ex, Claudio Contardi, por abuso sexual.

Y agregó sobre el caso y las opiniones: “Siempre queriendo culpar a las víctimas”. Además, sumó los nombres de las tres chicas en su publicación.

Quién es “Pequeño J”, el líder narco apuntado por el triple crimen en Florencio Varela

Las autoridades están detrás de los pasos de “Pequeño J”, un joven que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana. El sujeto está apuntado por ser el posible autor intelectual de los femicidios.

Actualmente, el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que sería integrantes de dicha banda narco, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, indicó que “el narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar ‘Pequeño J’ o ‘Julito’. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”.

Conforme a lo detallado, no saben por el momento qué fue lo que pasó, pero “despertó la ira” de esta persona. “Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase que repitió ‘Pequeño J’ mientras un grupo de sicarios completaba el brutal crimen.

Al ser consultado por el aterrador dato de que los crímenes fueron transmitidos por redes sociales, respondió: “Estimamos que hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.