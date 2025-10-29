Julieta Prandi empatizó con Lowrdez de Bandana y habló sobre el caso: “No está lista para ser ayudada”

La modelo atravesó una experiencia similar de violencia de género y no dudó en pronunciarse sobre el caso, ofreciendo consejos a otras mujeres que estén pasando por una situación similar. Qué dijo.

Julieta Prandi y Lowrdez de Bandana. Foto: Instagram.

En medio de la preocupación por la salud de Lowrdez de Bandana, Julieta Prandi, quien vivió una situación similar en materia de violencia de género, habló con LAM y reflexionó sobre el caso.

“Es muy fuerte. Todos los casos de violencia de género son fuertes y yo no conozco a Lourdes, ni su historia. He escuchado un poco en estos últimos días y me han consultado. No puedo opinar de la historia en particular, pero creo que lo mejor que puede estar pasando es la visibilidad y que el entorno de ella pueda tomar acción”, remarcó la modelo.

Julieta Prandi habló sobre el caso de Lowrdez.

Luego remarcó lo importante que es que el acompañamiento de los seres queridos. “Más allá de lo que ella pueda decir o no, es muy difícil que una víctima pida ayuda. Lo que me sorprendió para bien es que la familia haya tomado acción, las amigas hayan tomado acción, porque en definitiva eso es lo más importante”, reveló Prandi.

Por otro lado, notablemente conmovida por lo que sucede con Lowrdez, la modelo remarcó la importancia del rol de las personas que la rodean: “Cuando me vienen a buscar a la puerta de la radio un montón de mujeres que pasan por lo mismo, o familiares de víctimas, les digo que no se alejen. Traten de sacarla de ahí, porque es lo más difícil. Es muy difícil que una mujer pida ayuda, que lo reconozca, que pueda salir sola”.

Lourdes de Bandana. Foto: Instagram @lowrdez

“Yo creo que ella en este momento no está para escuchar a nadie. No está lista para ser ayudada. La abrazo a la distancia. La debe estar pasando mal. El trabajo es una herramienta, la mantiene activa, y eso la puede ayudar a salir adelante”, finalizó la modelo.

Lourdes Fernández rompió el silencio: “Sé qué pasaron cosas”

Lowrdez Fernández reapareció en redes sociales luego de haber generado preocupación por su paradero. Su madre, Mabel López, había denunciado el pasado jueves que la cantante estaba desaparecida y sin contacto desde el 4 de octubre, señalando además a su ex pareja, Leandro García Gómez.

En las últimas horas, la ex Bandana compartió dos videos donde hizo referencia a los miles de mensajes que recibió de sus fanáticos preocupados por su paradero y bienestar. Buscando traer tranquilidad sobre la situación, adelantó que volverá a subirse a los escenarios en los próximos días.

Leandro García Gómez, expareja de Lourdes de Bandana. Foto: Policía de la Ciudad de Buenos Aires

“Muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente, estoy muy bien. Gracias al Hospital Fernández porque me dieron una medicación que hace posible que yo mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves”, expresó.

En la misma línea, la cantante buscó enfocarse en el lado feliz de su vida, omitiendo hablar sobre lo vivido en su conflictiva relación con Leandro García Gómez: “Sé qué pasaron cosas, que yo siento que me debo a mi público como a la gente que tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño, que es volver al Gran Rex”. “1 día a la vez. Los espero”, escribió sobre su video.