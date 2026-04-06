Marcelo Porcel, empresario procesado por abuso sexual a menores. Foto: NA

El juez Carlos Bruniard procesó al empresario Marcelo Porcel como autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de imágenes explícitas. La medida judicial respondió a las denuncias de diez compañeros de colegio de su hijo, quienes relataron hechos ocurridos entre 2022 y 2024.

El magistrado consideró que los delitos se encuentran agravados por haber sido cometidos contra menores de trece años aprovechando una situación de guarda. Además del procesamiento, el juez le prohibió la salida del país, ordenó la retención de su pasaporte y le trabó un embargo sobre sus bienes por $111.564.950.

Por orden del juzgado, Porcel no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas bajo apercibimiento de captura inmediata. Por su parte, la defensa del empresario cuestionó la medida y anticipó que apelará el fallo. En su indagatoria del pasado 18 de marzo, el imputado sostuvo ser “inocente” frente a los cargos por los diez hechos denunciados por adolescentes que asistían al Colegio Palermo Chico.

Marcelo Porcel, empresario procesado por abuso. Foto: X

La investigación expuso conductas inapropiadas que habrían comenzado años atrás. Los relatos de las víctimas son consistentes y detallan encuentros en los que Porcel, autodenominado “Capitán” en chats privados como el grupo “Shubidubi”, convocaba a los menores. Según el expediente, en esas reuniones se suministraba alcohol y el empresario les entregaba dinero.

Entre los testimonios más graves que constan en la causa, se mencionan:

Abusos físicos: los denunciantes describieron masajes con “aceites especiales” tras partidos de fútbol que derivaban en tocamientos en zonas genitales.

Retos y humillaciones: conductas como obligarlos a correr en ropa interior o pagarles por realizar “fondo blanco” con bebidas alcohólicas.

Pericias tecnológicas: se habrían hallado imágenes de un niño tomadas desde una cámara de seguridad mientras se bañaba.

El caso generó un fuerte cimbronazo en el entorno escolar. Los padres de los denunciantes relataron a Clarín que los hechos salieron a la luz cuando los chicos crecieron y pudieron poner en palabras situaciones que los alertaban. “Fuimos atando cabos. Un chico contaba que le hizo un masaje, otro padre advertía ‘no dejes ir a tu hijo a dormir’”, explicaron.

La situación también afectó la escolaridad de los hijos del empresario, quienes no pudieron continuar en la institución original y debido a la presión de la comunidad educativa y la gravedad de las acusaciones, tampoco fueron matriculados en un segundo colegio religioso para el presente ciclo lectivo.

El perfil del Marcelo Porcel, procesado por abuso sexual

Marcelo Porcel pertenece a una familia con histórica presencia en el mundo de los negocios; su padre fue el creador de la tarjeta Argencard. Además, el empresario estuvo vinculado a firmas del sector agropecuario y formó parte de Oh! Buenos Aires, el holding que obtuvo la concesión del predio del ex Buenos Aires Design en Recoleta.