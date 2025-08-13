Llega “En el barro”: cuándo, a qué hora y cómo ver el spin-off de “El marginal”

La serie nacional, producida por Sebastián Ortega y que se desarrollará en una cárcel de mujeres, llega al streaming.

En el barro. Foto: Netflix

La serie “En el barro”, el spin-off de “El Marginal”, llega a Netflix esta semana y te contamos todo los detalles para que no te la pierdas.

Los personajes de "En el barro". Foto: Instagram @barrook

“En el barro” estará basada en la vida de Gladys Guerra “La Borges”, pareja de Mario Borges, y se desarrollará en una cárcel de mujeres con las actuaciones de Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Rita Cortese, Lorena Vega, Marcelo Subiotto, Carolina Ramírez, Ana Rujas, Gerardo Romano y Cecilia Rosetto entre otras participaciones destacadas como la de María Becerra y hasta la propia China Suárez.

La serie, también marcará el regreso de Juan Minujín, Maite Lanata y Gerardo Romano en sus recordados roles de “El Marginal”.

¿Cuándo y cómo ver “En el barro”?

La serie se estrenará este jueves 14 de agosto de 2025 en Netflix a las 5 am hora argentina.

Sinopsis

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, ”durante su traslado a la prisión de La Quebrada, Gladys Guerra ‘la Borges’ y un grupo de reclusas sin experiencia en el mundo carcelario viven una situación crítica que las unirá para siempre. Como supervivientes, a partir de ese momento, se enfrentarán a la vida en prisión luchando contra la adversidad del régimen penitenciario y el desafío de las distintas tribus que controlan la cárcel. Con la ayuda de las armas que cada una trae de su historia personal van descubriendo sus propias fortalezas y debilidades, lo que les permite hacerse un hueco en el universo de La Quebrada.

‘En el barro’ narra la transformación de este grupo de reclusas inmersas en una nueva realidad: el encierro y la privación de libertad. Deberán afrontar el desafío de encontrar su propio espacio, luchar por derechos y beneficios, y resistir la aplastante influencia de las distintas tribus que dominan el día a día de la cárcel. Sin buscarlo, se convertirán en ‘Las embarradas’. Las motivaciones y objetivos de sus vidas anteriores se sustituyen por la supervivencia diaria, al tiempo que intentan mantener los vínculos con el mundo exterior. El contacto con la familia, los seres queridos y los asuntos pendientes son lo único que alimenta la esperanza de recuperar la libertad perdida.”