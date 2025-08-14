¿Cómo surgió la precuela Outlander: Blood of My Blood?: el productor reveló detalles sobre el origen secreto

Matthew B. Roberts, productor ejecutivo y showrunner, reveló cómo surgió la idea de la serie y qué preguntas se hizo para que pudiera convertirse en realidad.

Blood of my blood, precuela de Outlander, en Disney+. Foto: Disney+

El universo de Outlander se amplía con la precuela Outlander: Blood of My Blood, que narra las historias de amor de los padres que dieron origen a los icónicos Jamie y Claire. El estreno generó gran entusiasmo entre los fans y también entre los productores, quienes revelaron cómo surgió la idea detrás de esta nueva entrega.

El origen de la precuela Outlander: Blood of My Blood

El showrunner Matthew B. Roberts explicó que la idea de la precuela surgió mientras la serie aún estaba en curso: “Al final de la cuarta temporada y al inicio de la quinta, no sabíamos cuánto duraría Outlander, así que empezamos a pensar en una precuela. En los libros, hay un hilo entre Brian y Ellen, pero no hay una historia completa sobre ellos”.

Blood of my blood, precuela de Outlander, en Disney+. Foto: Disney+

Roberts continuó: “Pensé: ‘¿Y si Julie y Henry no hubieran muerto en ese accidente de coche? ¿Y si hubieran sobrevivido, viajado en el tiempo y conocido a Brian y Ellen? ¿Y si sus historias se hubieran entrelazado y ayudaran a Jamie y Claire a ser quienes son?’ Esa idea fue el punto de partida de Blood of My Blood”.

La precuela narra la historia de los padres de Jamie Fraser, Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater), y su romance prohibido. La historia comienza con la muerte del padre de Ellen, Jacob, quien antes de morir había prometido no casarla. Sin embargo, su fallecimiento no asegura tranquilidad para Ellen, ya que Colum (Seamus McLean Ross) y Dougal (Sam Retford) intentan usarla como peón político para fortalecer el apellido familiar. En medio de estas tensiones, Ellen conoce a Brian Fraser y se enamora, complicando aún más las cosas.

Blood of my Blood Foto: Starz

Paralelamente, la precuela también explora la historia de los padres de Claire Beauchamp. Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) sirvió en la Primera Guerra Mundial, mientras Julia Moriston (Hermione Corfield) se enfocaba en su educación universitaria y en escribirle cartas a Henry. Todo parecía encaminado hasta que la magia de Craigh na Dun cambia sus destinos, introduciendo el elemento de viaje en el tiempo que caracteriza a la saga.

La temporada 1 de Outlander: Blood of My Blood cuenta con 10 episodios, que se estrenan cada semana a través de Disney+. Una historia que promete expandir y enriquecer aún más el universo, combinando drama, romance y secretos familiares que marcarán la historia de la saga.