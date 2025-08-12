Se estrenó Blood of my Blood, la precuela de Outlander: las situaciones “forzadas” que generaron críticas de los fans

Los seguidores de la saga creada por Diana Gabaldon se molestaron por algunos de los giros de la trama y lo expresaron en foros y redes sociales. Aviso: esta nota contiene spoilers.

Blood of my blood, precuela de Outlander, en Disney+. Foto: Disney+

El sábado se estrenó la esperada precuela de Outlander, Blood of my Blood, en Disney+, y los fans de los libros de Diana Gabaldon y de la épica historia protagonizada por Sam Heughan y Caitriona Balfe se volcaron en masa a verla; pero algunas situaciones entre los personajes generaron molestias entre los fans más puristas.

Esta nueva serie se ocupa de las historias de amor paralelas, ambientadas en dos períodos de tiempo diferentes: de los padres de Jamie, Brian Fraser y Ellen MacKenzie, en las Tierras Altas de Escocia de principios del siglo XVIII; y los de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, en la Inglaterra de la Primera Guerra Mundial.

El primer episodio fue escrito por el showrunner Matthew B. Roberts y no toma ningún libro de Gabaldon sino que es una recreación de lo que podría haber sido la historia de estos progenitores, según los recuerdos de Jamie y Claire.

Allí se presentó a una Ellen culta y orgullosa que no desea casarse, contrariando el mandato femenino de ese tiempo. Tiene el aval del padre y dos hermanos muy distintos: Collum, cerebral y con problemas físicos, y Dougal, impulsivo y belicoso. Pero Jacob, el padre, muere repentinamente sin nombrar heredero y entre los dos se disputarán la supremacía del clan MacKenzie.

En el encuentro de clanes para definir al sucesor, Lord Lovat envía a su hijo Brian Fraser casi como un espía porque nadie lo conoce. Así se oculta de unos hombres que quieren averiguar la identidad del desconocido y por casualidad conoce a Ellen.

Situaciones forzadas en Blood of my Blood

Inexplicablemente para una producción que cuidó hasta el menor detalle histórico en la serie que puso a Escocia como destino turístico mundial, Ellen y Brian quedan para verse al día siguiente. En el reencuentro ya prácticamente están hablando prácticamente de casamiento.

“Si ella no quería casarse ¿cómo es que cambió tan rápido de opinión luego de unos minutos de conocerlo?”, se preguntan los fans en foros, quejándose de que la historia aceleró demasiado esta situación y de esta manera le quitó el romance tan marcado de los primeros episodios de la Outlander original.

Los padres de Jamie en Outlander: Blodd of My Blood Foto: Starz

Pero con los padres de Claire tampoco se tomaron el tiempo: Julia trabaja censurando la correspondencia entre los soldados británicos que están en el frente durante la Primera Guerra Mundial, cuando se roba una carta dirigida a un periódico, en la que un oficial se queja de los sinsabores de la contienda.

Comienza un intercambio epistolar con el hombre y se enamoran, hasta que él, Henry, pide licencia para viajar al continente. Aquí los comentarios fueron favorables para la correspondencia romántica con la que se estaban conociendo, incluso algunas seguidoras de la saga recordaron su propia situación cuando conocieron a su marido a la distancia. Pero resulta raro que le permitan viajar de regreso a Londres, ¿verdad?

La cuestión es que pasan las semanas y la joven no tiene noticias de su enamorado. Sin embargo un día, cruzando unas escalinatas, un extraño la llama y resulta ser Henry. “¿Cómo la reconoció? ¿Por arte de magia?”, reclamaron las seguidoras de la historia. E inmediatamente se van a la cama, algo quizás inesperado para 1917.

Eventualmente se casan y van de viaje en auto a Inverness luego del nacimiento de su hija. Sí, igual que Claire y Frank Randall. Ya es 1923 y sufren el accidente de auto que se menciona en los libros. Pero Roberts le da una vuelta de tuerca, no los mata sino que los hace pasar por las piedras de Craig na Dun. Sólo que ella lo hace primero y él después, mientras la busca.

¿Adónde van a parar? En el segundo episodio, escrito por Kiersten Van Horne, el espectador descubre que llegan a la Escocia de 1714, en el mismo tiempo en que se conocen los padres de Jamie. Así justifican la desaparición de los progenitores de Claire, ya que como las fans recuerdan, ella fue criada por su tío arqueólogo, apodado Lamb.

Blood Of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz / @hollywoodreporter

Se nota que es una vuelta de tuerca pensada para satisfacer las expectativas de los que aman esta saga, pero justamente los seguidores opinaron que les están “tomando el pelo” con tantas coincidencias forzadas, en lugar de contar las historias paralelas cada una en su momento histórico. Simplemente sirve de referencia para determinar que los Beauchamp, así como sus descendientes, tienen la posibilidad de viajar en el tiempo. Pero no explicaron aún cómo es que los MacKenzie también pueden, como ocurrió con el padre de Roger y el propio marido de Brianna.

Lo positivo: un elenco muy bien elegido

Además de la reconstrucción histórica que se asimila a la realizada para Outlander, en Blood of my Blood hicieron un excelente casting que dio como resultado que Brian Fraser, encarnado por Jamie Roy, es la versión morocha de Sam Heughan e incluso pronuncia frases de manera muy parecida a quien encarna a su hijo. Un gran acierto, lo mismo que elegir a Hermione Corfield como la madre de Claire, porque es muy parecida a Caitriona Balfe, incluso en la voz.

Lo mismo ocurre con quienes interpretan a Jocasta MacKenzie y a Murtagh Fitzgibbons Fraser en su juventud, los actores Sadhbh Malin y Rory Alexander respectivamente. Ellos tienen mucha similitud física con Maria Doyle Kennedy y Duncan Lacroix, especialmente este último en las pecas de pelirrojo.

Guiños ocultos: solo para fans

Hay muchos guiños para los fans, muchos, desde un joven Ned Gowan con el mismo carácter conciliador de Outlander a la presencia de los pícaros niños Angus y Rupert, que de adultos serán laderos incondicionales de Dougal MacKenzie.

Esto sí gustó mucho a un nutrido grupo de fans argentinos que pasó de la emoción por ver los dos primeros episodios de la precuela a la decepción por lo que se presentó, y pensar que “Diana jamás hubiera escrito esto”, aunque es consultora de los guiones.

Ya Gabaldon anunció que va a tener que escribir la historia previa, luego de que se publique el noveno libro de la saga, y que la tendrá que llamar Blood of my Blood (la frase con la que Jamie expresa su amor por Claire Fraser y por otros personajes cercanos a él).

Mientras tanto tendremos 10 episodios de una primera temporada para descubrir cómo se desarrollan estos romances paralelos, y una probable segunda parte. ¿Lograrán conformar a los fans de Outlander?