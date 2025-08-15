Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus dichos contra el cine: “Gran ignorante o una mala persona”

El protagonista de Homo Argentum causó polémica cuando señaló que en el formato más abstracto del séptimo arte “van cuatro” a la proyección y que “ni la familia del director va porque son obras de arte que no tienen identificación, no representan a nadie”.

Francella y Echarri Foto: Archivo

Pablo Echarri sostuvo que quien se contraponga a un enfoque cultura más amplio que exclusivamente el popular, “es un ignorante” y consideró “una burrada” a los comentarios de su par, Guillermo Francella quien consideró que “prefiere no ver” el cine de autor porque “le da la espalda al público”.

A más de un año del vaciamiento del INCAA -Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales-, Francella causó polémica la semana pasada cuando señaló que en el formato más abstracto del séptimo arte “van cuatro” a la proyección y que “ni la familia del director va porque son obras de arte que no tienen identificación, no representan a nadie”.

Guillermo Francella, actor. Foto: NA

En una vereda opuesta y como parte de SAGAI -Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes, con Jorge Marrale al frente-, Echarri refutó: “Atacar a la cultura en particular y al teatro o a la polémica que se suscita después de la opinión de Guillermo”.

Las palabras de Echarri

“Hay una constante que dice que hay que poner en tela de juicio si hay que impulsar a los hechos artísticos y a los grandes creadores o talentos incipientes”, continuó el intérprete ante la diferenciación del ex “Casados con hijos”, respecto a lo “popular” y el arte de nicho o alternativo.

Pablo Echarri

“En los países desarrollados existe el cine comercial y el de arte que es de autor. Acá se discute que exista una cosa o la otra. Quien hable de eso es un burro y tiene una visión de dos dimensiones de la situación”, afirmó el artista.

En línea con los puntos que consideró fundamentales para solventar el panorama cultural a nivel federal, Echarri insistió: “Los que aspiramos a un país desarrollado y a una vida mejor, lo hacemos hacia una tridimensionalidad de la realidad”.

“Quien hoy pone en discusión sobre la mesa que debe existir una cosa sobre la otra, es un gran ignorante o una mala persona que busca hacer retroceder a Argentina que es un país con un espesor en materia institucional, pero sobre todo en lo cultural superior a toda Latinoamérica”, continuó.

Pablo Echarri contra Guillermo Francella. Video: Intrusos / América TV

“El que va por ese lado -retroceso del ideal mencionado- se va a encontrar con una pared nuestra que lo vamos a pelear siempre. Nos vamos a ver en la arena para discutir y mostrar que ese tipo de opiniones son una burrada”, concluyó el artista.

El Gobierno de Javier Milei recortó drásticamente el presupuesto y programas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en marzo de 2024, lo que paralizó subsidios, rodajes y actividades culturales, lo que el sector denuncia como un vaciamiento que pone en riesgo la producción cinematográfica nacional.