Se conocieron detalles del personaje de la China Suárez en la serie “En el barro”

La pareja de Mauro Icardi debutará en la segunda entrega de la nueva serie de Sebastián Ortega. Los detalles.

La China Suárez y su participación en "En el barro" Foto: Fotografía: Agencia Noticias Argentinas / redes

El estreno de “En el barro”, el nuevo proyecto de Sebastián Ortega que consiste en el spin-off de la exitosa serie "El Marginal", es un éxito en la plataforma Netflix, posicionándose en el número 3 de las series más vistas a nivel mundial.

Con la participación especial de María Becerra y la fallecida Locomotora Oliveras, la serie protagonizada por Valentina Zenere relata la historia de un grupo de mujeres, entre las que se encuentra Gladys “La Borges” Guerrera (Ana Garibaldi), que busca sobrevivir a una de las cárceles de mujeres más peligrosas del país, “La Quebrada”.

En esta producción, la viuda de Mario Borges y “las embarradas” protagonizarán enfrentamientos, abusos institucionales y disputas por el poder de la cárcel, ya que su nombre tiene un peso importante dentro de la trama.

De qué se trata el personaje de la China Suárez en En el barro

Tal y como lo había anunciado la actriz tiempo atrás, se sumará al elenco de la serie en la segunda temporada, junto al músico L-Gante. Según trascendió, ella y el ex de Wanda Nara protagonizaran escenas sexuales.

La cuenta oficial de En el Barro adelantó detalles de lo que sería el personaje de la China y cómo se sumará a la serie.

Junto a una imagen de ella dentro de un auto, la China Suárez se pondrá en la piel de “Nicole”, una joven que trabaja de prostituta VIP para clientes millonarios. Si bien se desconoce la razón por la cual ingresó a “La Quebrada”, todo indicaría que tiene que ver con su profesión y los peligros que ello conlleva cuando se mezcla el poder con el deseo.