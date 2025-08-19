Latina TV llega a la grilla de DIRECTV en Argentina, Chile y Uruguay

Latina TV continúa fortaleciendo su presencia regional y diversificando su propuesta de contenidos. Ahora amplía su oferta multiplataforma en toda Latinoamérica.

Latina TV, señal dedicada a difundir clásicos de la música en español como Ricky Martin, Luis Miguel, Shakira, Cristian Castro, entre otros artistas relevantes, se incorpora a la grilla de DIRECTV, la compañía multiservicios líder en entretenimiento y conectividad en América Latina.

El público de habla hispana ya puede disfrutar de Latina TV en la grilla del servicio de televisión satelital de DIRECTV a través de los canales 1270 (HD) en Argentina y Chile, y en el canal 627, en Uruguay.

Además, Latina TV también forma parte de la grilla de Telecentro en Argentina, donde puede verse en los canales 5 digital, 1007 HD y 4002 4k asegurando que en dónde estás, estamos; lo que potencia nuestro alcance.

Con este lanzamiento, Latina TV reafirma su plan de promoción y desarrollo comercial y de marketing, ofreciendo un catálogo musical único acompañado por impactantes imágenes y videos de paisajes de todo el mundo. Durante 2025, la señal llevará a la audiencia entrevistas exclusivas, coberturas especiales y activaciones que acercarán aún más la música y la cultura latinoamericana a todos los hogares de la región.

DIRECTV, reconocido por su amplia propuesta de contenidos de entretenimiento, con DGO Stream, el canal de streaming que ofrece una experiencia multiplataforma; de noticias, con la señal líder en la región DNEWS; de deportes, con DSPORTS reconocida por coberturas exclusivas y transmisiones en vivo, y de edutainment, con los contenidos que promueve la Fundación Norma y Leo Werthein, incorpora así una propuesta más que combina música en español, cultura y experiencias visuales de alto impacto para toda Latinoamérica.