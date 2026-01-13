Latina TV en 4K Foto: Agostina Capuccio / Canal 26

Desde el 20 de enero de 2026, Latina TV comenzará a emitir en tecnología 4K, en el canal 4001 de Telecentro. Así, marca un nuevo hito en su proceso de evolución tecnológica y en la búsqueda permanente por mejorar la experiencia audiovisual de su audiencia.

Este lanzamiento se suma a la estrategia de innovación del Multimedio 26, grupo de comunicación al que pertenece Latina TV, que el 31 de diciembre de 2025 concretó también el lanzamiento de Canal 26 en 4K, consolidando su liderazgo regional en la adopción de tecnologías de ultra alta definición y en el desarrollo de señales multiplataforma de alto valor para audiencias y anunciantes.

Con este lanzamiento, Latina TV refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia técnica, ofreciendo una experiencia visual superadora que combina imágenes en ultra alta definición con una identidad artística profundamente arraigada en la música en español, con fuerte presencia de música latina y rock nacional: suenan artistas como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricky Martin, Shakira, Alejandro Sanz, Abel Pintos, Gustavo Cerati, Diego Torres, Marcela Morelo, Axel y Soda Stereo, entre muchos otros.

La señal también cuenta con informativos cada media hora y propone diariamente consignas participativas que invitan a la audiencia a expresarse, debatir y compartir opiniones en un espacio plural y sin censura, donde todas las voces son escuchadas.

Latina TV integra el audio en vivo de Radio Latina 101.1 FM, que transmite para CABA y Gran Buenos Aires y llega a más de 120 repetidoras de FM en todo el país, junto a una cuidada selección de los paisajes más emblemáticos de la Argentina y del mundo.

Latina TV se emite actualmente en canal 5 digital y 1007 HD de Telecentro, y a partir de ahora suma su versión 4K en el canal 4001, consolidando su presencia dentro de una de las TELCOS más importantes del país.

Este salto tecnológico forma parte de un plan de evolución continua del Multimedio 26, que busca potenciar su oferta de señales, optimizar su propuesta comercial y brindar a anunciantes y agencias soluciones integrales de comunicación audiovisual, tanto en la Argentina como en la región.