Latina TV en 4K Foto: Agostina Capuccio / Canal 26

Latina TV emite su señal en tecnología 4k, a través del canal 4001 de Telecentro. En el marco de este hito tecnológico, con una notoria mejora para la experiencia audiovisual de la audiencia, Vanina Juanatey, directora artística, se refirió a la novedad de la señal.

La búsqueda de los videos que se mezclan con la música está en que “la belleza de lo visual vaya por un lado y el placer de lo auditivo por el otro”. Y destaca que son imágenes “supercuradas e hipnóticas”, aunque permiten que el espectador haga “otras actividades mientras disfruta de nuestra música”.

Este lanzamiento se suma a la estrategia de innovación del Multimedio 26, grupo de comunicación al que pertenece Latina TV, que el 31 de diciembre de 2025 concretó también el lanzamiento de Canal 26 en 4K, consolidando su liderazgo regional en la adopción de tecnologías de ultra alta definición y en el desarrollo de señales multiplataforma de alto valor para audiencias y anunciantes.

Latina TV comienza a transmitir en 4K desde el 20 de enero de 2026. Video: Telecentro

Con este lanzamiento, Latina TV refuerza su compromiso con la innovación y la excelencia técnica, ofreciendo una experiencia visual superadora que combina imágenes en ultra alta definición con una identidad artística profundamente arraigada en la música en español, con fuerte presencia de música latina y rock nacional: suenan artistas como Luis Miguel, Cristian Castro, Ricky Martin, Shakira, Alejandro Sanz, Abel Pintos, Gustavo Cerati, Diego Torres, Marcela Morelo, Axel y Soda Stereo, entre muchos otros.

“Nuestro canal está íntimamente ligado a nuestra radio. Radio Latina existe desde hace 20 años en el dial, con muy buena repercusión y muy buena llegada a la audiencia”, explica. Y suma que “este proceso evolutivo tecnológico” mejora la experiencia de los oyentes y televidentes, gracias a “este salto de calidad a esta tecnología de ultra alta definición, que permite mayor definición, más profundidad y realismo en las imágenes”.

Sobre el cambio en las audiencias y la manera de consumir los contenidos, Vanina Juanatey ofrece su mirada: “Nuestro contenido tiene que acompañar. Nosotros no queremos exigir, no demandamos como un canal de televisión una atención total. Sabemos que la atención total hoy no existe. Porque la gente está con los dispositivos en las manos, con teléfonos, con tablets, hasta cuando están viendo películas también están con el teléfono".

Latina TV Foto: Latina TV

Y suma sobre la variedad de tomas que se observan: “Tenemos imágenes de todo el país, de Argentina y de todo el mundo”. De todos modos, aclara que “tienen que ser muy bellas”.

La señal también cuenta con informativos cada media hora y propone diariamente consignas participativas que invitan a la audiencia a expresarse, debatir y compartir opiniones en un espacio plural y sin censura, donde todas las voces son escuchadas.

Latina TV integra el audio en vivo de Radio Latina 101.1 FM, que transmite para CABA y Gran Buenos Aires y llega a más de 120 repetidoras de FM en todo el país, junto a una cuidada selección de los paisajes más emblemáticos de la Argentina y del mundo.

Latina TV se emite actualmente en canal 5 digital y 1007 HD de Telecentro, y a partir de ahora suma su versión 4K en el canal 4001, consolidando su presencia dentro de una de las TELCOS más importantes del país.

Este salto tecnológico forma parte de un plan de evolución continua del Multimedio 26, que busca potenciar su oferta de señales, optimizar su propuesta comercial y brindar a anunciantes y agencias soluciones integrales de comunicación audiovisual, tanto en la Argentina como en la región.