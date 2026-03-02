Latina lanza su app móvil para Android e iOS Foto: Latina

Latina presenta su nueva aplicación oficial, una plataforma desarrollada para acompañar a su audiencia en cualquier momento y desde cualquier lugar, bajo el concepto de campaña: “Latina, donde estás estamos”.

Disponible para dispositivos Android e iOS, la nueva app permite escuchar la radio en vivo y ver la programación de Latina TV desde el celular, con una experiencia simple, ágil e intuitiva.

Descargá la app de Latina

Latina lanza su app móvil para Android e iOS Foto: Latina

Entre sus principales funcionalidades, incorpora un botón de acceso directo a WhatsApp que facilita la participación en consignas, el envío de mensajes y el contacto inmediato con el equipo artístico y periodístico. De esta manera, la interacción con la audiencia se vuelve más directa, dinámica y en tiempo real.

Además, la aplicación centraliza el acceso a todas las redes sociales de la emisora, consolidando el ecosistema digital de la marca y fortaleciendo el vínculo con su comunidad a través de una propuesta verdaderamente multiplataforma.

Con este lanzamiento, Latina reafirma su apuesta por la innovación, la tecnología y la cercanía, integrando contenidos, interacción y distribución digital en una sola plataforma.