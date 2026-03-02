Latina lanza su nueva APP oficial y potencia su experiencia multiplataforma
Disponible para dispositivos Android e iOS, la nueva app permite escuchar la radio en vivo y ver la programación de Latina TV desde el celular, con una experiencia simple, ágil e intuitiva. Cómo descargarla.
Latina presenta su nueva aplicación oficial, una plataforma desarrollada para acompañar a su audiencia en cualquier momento y desde cualquier lugar, bajo el concepto de campaña: “Latina, donde estás estamos”.
Descargá la app de Latina
- App Store (iOS): [Radio Latina 101.1 en Apple App Store].
- Google Play (Android): [Radio Latina FM 101.1 en Google Play].
Entre sus principales funcionalidades, incorpora un botón de acceso directo a WhatsApp que facilita la participación en consignas, el envío de mensajes y el contacto inmediato con el equipo artístico y periodístico. De esta manera, la interacción con la audiencia se vuelve más directa, dinámica y en tiempo real.
Además, la aplicación centraliza el acceso a todas las redes sociales de la emisora, consolidando el ecosistema digital de la marca y fortaleciendo el vínculo con su comunidad a través de una propuesta verdaderamente multiplataforma.
Con este lanzamiento, Latina reafirma su apuesta por la innovación, la tecnología y la cercanía, integrando contenidos, interacción y distribución digital en una sola plataforma.