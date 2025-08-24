Jimena Barón reveló que Momo tuvo su primera noche “de joda”: “Ejemplo de hombre”

La cantante y actriz mostró el antes y después de la salida del preadolescente.

Jimena Barón y Momo Foto: Instagram JImena Barón

Morrison Osvaldo “Momo” tuvo su primera salida “de joda” y su mamá, Jimena Barón, relató la secuencia con gran cariño, en redes sociales, aunque inconscientemente dejó un “palito” para su ex, Daniel Osvaldo.

Barón volvió a lucirse como madre orgullosa durante esta ocasión: en principio reveló que su preadolescente, por “primera vez en la vida, se bañó por motus propio”, a causa del destacable evento y así lo filmó desde la puerta del baño.

A continuación, mostró cómo el niño le preguntaba dos horas antes por el horario del evento, junto al texto “La ansiedad. La previa”, seguido por un tierno clip sobre los “juguetes” de Arturo, su bebé de dos meses, que elige entretenerse con un plástico.

Jimena Barón contando la salida de Mono. Video: Instagram

La tercera historia de Instagram fue una de las más destacadas ya que grabó a Morrison con el celular escondido y escribió “Me descubrió”, sobre el video. Allí, Barón despidió a Momo antes de su partida: “Chau bombón, divertite, quiero tener este momento gravado, estoy emocionada, te prometo que no te voy a hacer pasar cringe en el colegio, pero acá dejame. Te quiero, hijo ¡Rompela!”.

Jimena Barón contó que Momo salió de "joda" por primera vez. Video: Instagram

Horas más tarde, la cantante sorprendió a sus seguidores en medio de la noche mientras amamantaba: “Esperando a que termine la fiesta de uno, mientras toma teta el otro. Seguro vuelve y no me cuenta un cho7o (sic), pero bueno”, escribió.

La actriz contó cómo fue la salida de Momo Foto: Instagram JImena Barón

“Matías fue a buscar a Momo y yo me qué porque Arturo duerme, pero no me voy a dormir hasta ver a Momo y saber cómo le fue. Estoy muy no lo puedo creer”, explicó en el último corto nocturno “La Cobra”.

La reflexión de Jimena Barón Foto: Instagram JImena Barón

Esta mañana, reveló con un texto: “No voy a contar sobre la noche de Momito por su intimidad. Cuando llegó, me pidió que le haga compañía mientras comía el MC que le compró Matías. Me charló un montón, muy entusiasmado mientras Arturo tomaba teta. No podía dejar de pensar en paralelo como pasa la vida y como este pibe que fue mi bebito hace poco, está tan grande y va a seguir creciendo y volando”.