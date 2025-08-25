Claudio Rígoli se suma a Canal 26 y refuerza la pantalla de noticias con su sello periodístico

El reconocido conductor, con más de tres décadas de trayectoria en la televisión argentina, desembarca en Canal 26 para liderar una nueva propuesta informativa. Su llegada marca un paso clave en la estrategia de la señal de fortalecer su programación con figuras de prestigio y credibilidad.

Claudio Rígoli se suma a la pantalla de Canal 26. Foto: Canal 26

Canal 26 anunció oficialmente la incorporación de Claudio Rígoli, uno de los periodistas más respetados y queridos de la televisión argentina. Con una trayectoria de más de 30 años en los principales medios del país, Rígoli se ha convertido en una voz de referencia para la audiencia, gracias a su estilo profesional, sobrio y confiable.

La señal de noticias confirmó que, desde el 1 de septiembre, estará al frente de 8AM, de 8 a 10 de la mañana, llevando a los televidentes las noticias más relevantes de la Argentina y el mundo.

Su llegada responde al objetivo del canal de jerarquizar la pantalla y consolidar una propuesta plural, dinámica y de alta calidad.

“La incorporación de Claudio es un verdadero orgullo para Canal 26. Su experiencia y su credibilidad aportan un valor enorme a nuestra programación”, expresaron desde la Dirección de Programación del canal.

A lo largo de su carrera, Rígoli condujo algunos de los noticieros más importantes de la televisión nacional, construyendo un vínculo de confianza con el público. Su desembarco en Canal 26 es visto como un movimiento estratégico que apunta a seguir fortaleciendo la señal en un escenario competitivo, donde la inmediatez y la calidad informativa marcan la diferencia.

Con esta incorporación, Canal 26 reafirma su compromiso de brindar información las 24 horas y da un paso más en su crecimiento como uno de los principales medios de noticias de la Argentina y la región.