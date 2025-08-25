Tráfico ilegal de armas y poder: la serie española que arrasa en Prime Video con un actor de “La casa de papel”

Una de las series más vistas de la plataforma tiene como principal objetivo llevar al espectador a la ciudad de Marbella en los años 80, que era un escenario de glamour, fiestas interminables y negocios oscuros.

Los Farad, serie. Foto: Amazon Prime Video.

Entre la lista de éxitos de Amazon Prime Video se encuentra la serie “Los Farad”, una producción española del 2023 que tiene como principal objetivo llevar al espectador a la ciudad de Marbella en los años 80, que era un escenario de glamour, fiestas interminables y negocios oscuros. La ficción logró combinar thriller, acción y drama familiar con un trasfondo histórico ligado a la geopolítica de la Guerra Fría.

La historia sigue a Oskar (interpretado por Miguel Herrán), un joven fanático del aeróbico que sueña con abrir su propio gimnasio. Su vida cambia para siempre cuando conoce a Sara Farad (Susana Abaitua) y se mete de lleno en el mundo de su familia, un clan poderoso que esconde un negocio millonario: el tráfico internacional de armas.

A partir de ese momento la vida de Oskar cambia y se ve envuelto en un universo de lujos, poder y excesos, pero también de dilemas morales y violencia.

La serie, creada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández, está inspirada en hechos reales y en el libro “El traficante” de David López Canales, aunque la familia Farad es ficticia. El objetivo de esta serie no es hacer una biografía fiel, sino explorar la ambigüedad moral de un negocio que, aunque ilegal en apariencia, estaba “legalizado” y aceptado en ciertos círculos de esa época.

Con ocho episodios, “Los Farad” se destaca por su estética ochentosa, sus colores vibrantes y una gran escenografía que recrea la extravagancia de la Costa del Sol en aquellos años.

Por otro lado, la crítica señaló también el ritmo ágil de la serie, las actuaciones sólidas de su elenco y la forma en que se combina el entretenimiento con un trasfondo geopolítico que lleva la historia desde Marbella hasta conflictos internacionales en Angola, Yemen, Irak o Argelia.

