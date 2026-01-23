La nueva serie disponible en Amazon Prime Foto: @LucaLeonardo99

Una nueva serie viene pasando por debajo del radar y causa furor en Estados Unidos y Europa. Se trata de “All Her Fault”, la producción que protagoniza Sarah Snook (la de Succession) basada en el libro Best Seller de Andrea Mara. El 6 de noviembre fue lanzada para la plataforma de streaming estadounidense Peacock, pero ya llegó a la Argentina de la mano de Amazon Prime Video.

Cuenta la historia de una madre que llega a buscar a su hijo luego de una juntada con sus amigos y resulta que la mujer que abre la puerta no es una madre que ella reconozca, no tiene a Milo y no sabe quién es.

Así comienza “la peor pesadilla de cualquier padre”, que narrará el camino de Marissa Irvine para encontrar a su hijo.

La nueva serie disponible en Amazon Prime Foto: @KofiKyei__

Como el título permite advertir, “All her Fault” (Todo Es Culpa De Ella, según su traducción al español) se propone criticar los estereotipos de género y el rol forzado que se le asigna a las mujeres en el cuidado del hogar, así como también la presión social sobre las madres.

Dentro del elenco podemos encontrar a Sarah Snook, quien encarnó el personaje de Shiv Roy en Succession; Dakota Fanning, de “Había una vez en Hollywood”; Jake Lacy, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud y Kartiah Vergara.

La serie cuenta con 8 capítulos de, aproximadamente, 50 minutos y está inspirada en el libro homónimo de Andrea Mara. Sin embargo, los realizadores se han tomado algunas licencias creativas a la hora de llevar esta historia a la pantalla, por lo que, incluso si ya leíste el libro, volver a verla es una opción interesante.

La nueva serie disponible en Amazon Prime Foto: @namgi_fm

Las diferencias entre el libro y la serie de All Her Fault

Aunque la premisa se mantiene igual, una mujer que va a buscar a su hijo, y al llegar nadie sabe quién es, lo cierto es que el escenario reviste cambios importantes. Mientras el libro pasa en Dublín, Irlanda, los eventos que atormentan la vida del personaje de Sarah Snook transcurren en Chicago, Estados Unidos.

Por otra parte, la familia del esposo, Peter Irvine, casi ni aparece en la obra escrita, mientras que en Amazon Prime Video se puede apreciar que los hermanos Irvine, Lia y Brian, tienen un rol fundamental.

Además, la serie no ahorra en sangre ni espectacularidad y lleva a otro nivel el dramatismo: 4 muertes fundamentales, que no diremos para no spoilear, se muestran mucho más drásticas que en el libro.

La nueva serie disponible en Amazon Prime Foto: @Radix13Lecti

Por último, en la producción audiovisual se crea un personaje de cero basado en la investigadora del libro: Detective Alcaras, un policía con un desarrollado arco de personaje que debe tomar una decisión final demoledora para cualquier padre.

Aunque su trama se resuelve en un episodio completo, lo cierto es que se volvió una de las partes más interesantes para los fans, con varios acontecimientos originales de la serie.