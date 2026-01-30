La nueva serie disponible en Amazon Prime Foto: @Radix13Lecti

La miniserie del momento, “All Her Fault” , se convirtió en todo un fenómeno en internet por su trama oscura y misteriosa. El boca en boca ha generado un verdadero éxito en reproducciones y la crítica la posicionó como una de las mejores del 2026.

Narra la historia de una madre que, al ir a buscar a su hijo a una tarde de juegos, descubre que la mujer que supuestamente lo cuidaba no existe y su hijo ha desaparecido.

Dónde ver “All Her Fault” en streaming

La trama está basada en el best seller homónimo y se sumerge en las oscuras realidades que se esconden tras las fachadas perfectas de un vecindario adinerado. La serie tiene ocho episodios, y en la Argentina puede verse a través de Amazon Prime Video.

De qué trata “All Her Fault”, la serie del momento

La trama comienza con un disparador aterrador: Marissa Irvine (interpretada por Sarah Snook) llega a una casa en un barrio residencial de Dublín para recoger a su hijo, Milo. Sin embargo, al tocar la puerta, se encuentra con una mujer que no reconoce y que le asegura que allí no hay ningún niño. Lo que empieza como una confusión se convierte rápidamente en un secuestro que involucra a todo el círculo social de la protagonista, revelando que nadie en su entorno es tan inocente como parece.

El elenco, además de tener a la cabeza a la maravillosa Sarah Snook, que brilló por su papel de Shiv Roy en Succession, cuenta con la participación de Dakota Fanning, quien interpreta a Jenny, una joven madre con una conexión clave en el misterio. El elenco se completa con Jacke Lessi (conocido por The White Lotus), quien interpreta a Peter, el esposo de Marissa y Abby Elliott, que se pone en la piel de una de las vecinas del círculo íntimo.

Ficha técnica y producción

La serie ha sido desarrollada para la plataforma Peacock y cuenta con la dirección de Minkie Spiro (Better Call Saul, Downton Abbey). El guion mantiene la esencia del libro, explorando temas como la culpa materna, la presión social y cómo un solo error puede destruir una vida planificada.

La crítica ya la posiciona como la “sucesora” de éxitos como Big Little Lies o The Undoing, debido a su combinación de drama familiar y misterio policial de alta gama.