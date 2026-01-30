Cargada de misterio y drama: dónde ver “All Her Fault”, la miniserie del momento
Este thriller, basado en un best seller, es uno de los grandes éxitos del año en el mundo del streaming.
La miniserie del momento, “All Her Fault” , se convirtió en todo un fenómeno en internet por su trama oscura y misteriosa. El boca en boca ha generado un verdadero éxito en reproducciones y la crítica la posicionó como una de las mejores del 2026.
Narra la historia de una madre que, al ir a buscar a su hijo a una tarde de juegos, descubre que la mujer que supuestamente lo cuidaba no existe y su hijo ha desaparecido.
Dónde ver “All Her Fault” en streaming
La trama está basada en el best seller homónimo y se sumerge en las oscuras realidades que se esconden tras las fachadas perfectas de un vecindario adinerado. La serie tiene ocho episodios, y en la Argentina puede verse a través de Amazon Prime Video.
De qué trata “All Her Fault”, la serie del momento
La trama comienza con un disparador aterrador: Marissa Irvine (interpretada por Sarah Snook) llega a una casa en un barrio residencial de Dublín para recoger a su hijo, Milo. Sin embargo, al tocar la puerta, se encuentra con una mujer que no reconoce y que le asegura que allí no hay ningún niño. Lo que empieza como una confusión se convierte rápidamente en un secuestro que involucra a todo el círculo social de la protagonista, revelando que nadie en su entorno es tan inocente como parece.
El elenco, además de tener a la cabeza a la maravillosa Sarah Snook, que brilló por su papel de Shiv Roy en Succession, cuenta con la participación de Dakota Fanning, quien interpreta a Jenny, una joven madre con una conexión clave en el misterio. El elenco se completa con Jacke Lessi (conocido por The White Lotus), quien interpreta a Peter, el esposo de Marissa y Abby Elliott, que se pone en la piel de una de las vecinas del círculo íntimo.
Ficha técnica y producción
La serie ha sido desarrollada para la plataforma Peacock y cuenta con la dirección de Minkie Spiro (Better Call Saul, Downton Abbey). El guion mantiene la esencia del libro, explorando temas como la culpa materna, la presión social y cómo un solo error puede destruir una vida planificada.
La crítica ya la posiciona como la “sucesora” de éxitos como Big Little Lies o The Undoing, debido a su combinación de drama familiar y misterio policial de alta gama.