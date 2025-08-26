Celeste Cid quiso impresionar a los padres de Santiago Korovsky pero terminó en accidente: “Puede fallar”

La actriz buscó lucirse ante los padres de su pareja, el actor y director que brilló en División Palermo. Sin embargo, todo terminó mal. Mirá el momento en la nota.

Santiago Korovsky y Celeste Cid. Foto: Instagram

Celeste Cid invitó a sus suegros a cenar a su casa y los quiso sorprender con platos caseros que aprendió recientemente en clases de cocina.

André Horvilleur, hijo de la actriz, fue quien grabó la escena en la cual Celeste se reía, mientras su pareja, Santiago Korovsky corría para apagar las llamas.

Accidente de cocina de Celeste Cid ante los padres de Santiago Korovsky. Video: Instagram André Horvilleur.

“Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”, escribió Celeste Cid al mostrar el divertido video en redes sociales.

“Puede fallar”, opinó la actriz, con mucho sentido del humor al compartir el “accidente” que tuvo a la hora de querer demostrar lo buena que es en la cocina.

Accidente de Celeste Cid ante los padres de Santiago Korovsky. Foto: Captura de video.

“Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás” y “la receta no incluía el flambeado”, destacó la actriz.

Celeste Cid y Santiago Korovsky están juntos desde mediados de 2024 y su relación parece cada vez más consolidada.