Celeste Cid respondió a las críticas sobre su apariencia física y fue contundente: el descargo

La actriz decidió hacerle frente a las críticas que recibió en los últimos días por su “nueva cara” y compartió un extenso posteo. Qué dijo.

Celeste Cid habló sobre sus cambios físicos Foto: captura, redes

Celeste Cid volvió a estar en boca de todos tras su reciente aparición en una entrevista. A pesar de que habló de su carrera y de su vida amorosa con Santiago Korovsky, el foco quedó sobre la actriz cuando en las redes comenzaron a especular sobre una supuesta intervención quirúrgica en su rostro.

Luego de la lluvia de críticas que recibió, Cid rompió el silencio con un contundente posteo en sus historias de Instagram y separó los lindos mensajes de los feos.

“A propósito de las muchas notas que tuve que hacer estos días, me encontré con tantos mensajes hermosos hacia mí y mi trabajo que no quería dejar de agradecer. 30 años, este año, me llenan de alegría saberlos ahí, que sigan recordando personajes, frases, historias, y saber que fui compañía en tantos momentos. Se siente muy linda esa cercanía... gracias por el amor”, empezó escribiendo la actriz.

El descargo de Celeste Cid. Foto: Instagram.

Y luego se refirió a las acusaciones: “Y leí otros comentarios, sobre todo aquellos que hablaban de cuestiones estéticas (‘ya no tiene la misma cara que a los 20′, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’)”.

“Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible”

“No quise dejarlo pasar, porque creo que hay un tema de fondo que, como mujer, por supuesto me convoca y que observo en las redes en general. Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de ser cruel, es imposible. No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, contestó a las críticas.

Celeste Cid. Foto: Instagram.

Y reflexionó: “No hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: ‘No se nos está permitido envejecer’”.

Al finalizar su mensaje, Celeste Cid se mostró feliz al reconocer el paso en el tiempo: “Pues bien, no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otrxs, porque también es tiempo de nuestras propias vidas”.