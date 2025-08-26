Claudia Villafañe sufrió un choque tras realizar una peligrosa maniobra cerca del estadio de River: qué dice el parte policial

La ex de Diego Maradona habló con Marina Calabró luego del accidente y llevó tranquilidad. Qué dijo.

Claudia Villafañe. Foto: archivo.

Claudia Villafañe sufrió un choque este martes por la mañana a la altura de la cancha de River, puntualmente en Avenida Udaondo y el Puente Labruna. Según informaron en América TV, la empresaria sufrió heridas leves en la cabeza, pero pidió que no la trasladaran y prefirió irse por sus propios medios.

En diálogo con Marina Calabró, la ex de Diego Maradona llevó tranquilidad: “Estoy bien. Fue un choque nada más”.

Según el parte policial, Villafañe habría efectuado un giro en U en un sector no permitido. “Respecto a la parte damnificada, la misma se encuentra ilesa. En relación con la imputada, [Villafañe] presentó una lesión leve cortante en la altura de la cabeza, sin revestir gravedad, por lo que concurrió por sus propios medios a un centro de salud cercano”, agrega el informe.

Cuánto sale hacer el viaje a Italia de Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

Diego Maradona genera locura alrededor del mundo incluso después de morir en 2020. En este marco, Claudia Villafañe encabezará un tour por tres puntos de Italia, que buscan recrear los pasos del futbolista que brilló y es considerado un dios en el Napoli. Lo sorpresivo estuvo en el precio, ya que será una experiencia más que exclusiva.

A través de un posteo en Instagram, que incluye un video, expresó: “Del 13 al 22 de septiembre vamos a estar recorriendo Roma, Milán y Napoli. Este viaje no es un viaje más, es una experiencia llena de emociones, por eso queremos que seas parte”.

Claudia Villafañe y la China Sanjuan realizarán un tour siguiendo los pasos de Diego Maradona en Italia. Video: Instagram.

Cabe aclarar que Claudia Villafañe no está sola en este proyecto, ya que también participan Dalma y Gianinna, quienes se sumaron después a la propuesta. Además, también estará la China Sanjuan, la fotógrafa e influencer con más de 280 mil seguidores en redes sociales. Este tour se llevará a cabo a través de la empresa de viajes de Stephanie Demner.

El sitio de la empresa ofrece mayores detalles sobre el viaje que tendrá tres paradas vinculadas a Diego Maradona: Milán, Napoli y Roma.

Claudia Villafañe encabezará el viaje a Italia para recorrer los pasos de Diego Maradona. Foto: Instagram

Según lo que expresó la empresa de viajes, el costo del paquete es de 6390 USD para dos personas. El viaje es del 13 a 22 de septiembre, distribuidos en 4 noches en Roma, 2 en Milán y 3 en Napoli.

El paquete no tiene incluidos los vuelos, ni traslados desde al aeropuerto, mientras que el único documento requerido es el pasaporte para poder ingresar a Italia.