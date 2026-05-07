Impactante choque entre dos camiones en la autopista Córdoba-Rosario. Foto: Clarín

Una impactante escena se vivió este jueves por la mañana en la autopista que conecta las ciudades de Córdoba y Rosario, luego de un violento choque entre dos camiones a la altura de la localidad cordobesa de Pilar. Uno de los vehículos terminó atravesando el guardarrail y quedó suspendido sobre el cantero central, con riesgo de caer hacia el nivel inferior de la Ruta 13.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 07:00, en medio de las complicadas condiciones climáticas que afectaban a la región. La calzada se encontraba resbaladiza debido al temporal registrado durante la madrugada, un factor que habría influido en la pérdida de control de uno de los rodados.

Violento choque entre dos camiones a la altura de la localidad cordobesa de Pilar, en la autopista Córdoba-Rosario. Foto: X @leoguevara80

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, un camión Volkswagen perteneciente a la empresa Battello, que transportaba insumos de correo y era conducido por un hombre de 30 años, impactó desde atrás contra un camión Scania que circulaba en el mismo sentido y llevaba columnas de cemento.

Tras el choque, el conductor del Volkswagen perdió el control del vehículo, cruzó el guardarrail y quedó literalmente colgado sobre sus ruedas en el sector central de la autopista. La imagen generó preocupación entre automovilistas y equipos de rescate, ya que existía el riesgo de que el camión cayera hacia la traza inferior de la Ruta 13.

Choque en la autopista Córdoba-Rosario: cómo fue el accidente que paralizó el tránsito

Como consecuencia del fuerte impacto, el chofer del Volkswagen sufrió un golpe intercostal izquierdo y recibió asistencia médica en el lugar por parte de los servicios de emergencia. En tanto, el conductor del Scania resultó ileso.

En el operativo trabajaron efectivos de la Departamental Río Segundo, personal de Policía Caminera, Bomberos y equipos sanitarios, quienes realizaron tareas de rescate y coordinaron las maniobras para retirar el vehículo que había quedado suspendido.

Caos vehicular y demoras tras el accidente de camiones en Córdoba

El accidente provocó importantes complicaciones en el tránsito sobre la autopista Córdoba-Rosario. Restos de los vehículos y distintos escombros quedaron esparcidos sobre la calzada, por lo que se implementó un operativo especial con desvíos y caminos alternativos para evitar la zona afectada.

El accidente entre camiones provocó complicaciones en el tránsito sobre la autopista Córdoba-Rosario. Foto: X @leoguevara80

La circulación estuvo parcialmente restringida durante gran parte del día y recién en horas de la tarde se habilitaron nuevamente todos los carriles, una vez que concluyeron las tareas para remover ambos camiones y limpiar el pavimento.

El hecho generó largas filas de vehículos y un importante embotellamiento en uno de los corredores viales más transitados del país.