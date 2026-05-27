Manicura japonesa Foto: Freepik

Cada vez son más las personas que buscan rutinas de belleza simples, enfocadas en el bienestar y en la salud, que muchas veces es resignada simplemente por el hecho de estar “a la moda”. En este sentido, la manicura japonesa ganó protagonismo como una alternativa elegante y natural frente a las uñas cargadas de esmaltes y diseños excesivos.

Esta técnica, originaria por supuesto de Japón, apuesta por realzar la belleza natural de las uñas mediante tratamientos nutritivos que mejoran su aspecto sin necesidad de esmaltes permanentes ni productos agresivos. El resultado es un acabado prolijo, brillante y saludable que conquistó a quienes prefieren una estética minimalista, sofisticada y fácil de mantener en el día a día.

Manicura japonesa Foto: Freepik

El procedimiento suele incluir el lavado de uñas y cutículas, seguido de la aplicación de una pasta enriquecida con minerales, vitaminas y queratina. Luego, se realiza un pulido especial que deja un brillo natural muy característico.

Manicura japonesa: la nueva tendencia para tener las uñas impecables sin rayos UV

La popularidad de la manicura japonesa creció de la mano de las tendencias beauty vinculadas al autocuidado y a la estética natural, después de varios años marcados por las uñas XL, los colores intensos y los esmaltados permanentes que obligan a la exposición constante de los rayos UV de las lámparas de calor.

Por otro lado, el auge del minimalismo en belleza y la búsqueda de estilos más simples impulsaron el interés por técnicas discretas, elegantes y fáciles de combinar con cualquier look.En redes sociales, influencers y especialistas en nail art también ayudaron a viralizar esta tendencia mostrando resultados naturales, brillantes y sofisticados.

Manicura japonesa Foto: Freepik

Uno de los principales motivos por los cuales esta técnica se hizo viral es su enfoque en el cuidado y fortalecimiento de la piel alrededor de las uñas. Pero tiene otros beneficios importantes tales como:

Fortalecer uñas débiles o quebradizas.

Aportar brillo natural sin esmalte.

Mejorar la textura y apariencia de la uña.

Nutrir profundamente gracias a ingredientes minerales y vitaminas.

Evitar el uso excesivo de productos químicos.

Más allá de la estética, la manicura japonesa refleja un cambio en las tendencias de belleza actuales: la idea de priorizar el bienestar, el cuidado personal y la naturalidad por encima de los excesos y la moda que obliga a arriesgarse para simplemente ser bella o seguir una tendencia pasajera.