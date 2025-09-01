Raíces escocesas y conexión con una película de Pixar: la historia detrás de la emotiva canción de “Outlander: Blood of My Blood”

No cabe duda de que “The Skye Boat Song” es un verdadero ícono en el universo Outlander. Siguiendo ese legado, el spin-off consiguió mantener intacta la mística de la saga, pero al mismo tiempo la renovó con una melodía propia que emociona.

Los papás de Jamie viven un amor prohibido Foto: Outlander Starz

La apertura de Outlander es mucho más que una simple introducción: se convirtió en un sello de identidad de la serie gracias a “The Skye Boat Song”, una melodía cargada de historia y simbolismo para Escocia. Siguiendo esa tradición, la precuela Blood of My Blood retomó el espíritu original y transformó sus créditos iniciales en una auténtica obra de arte, conservando la mística que enamoró a los fans desde el principio.

No cabe duda de que la versión de la pieza folclórica escocesa, adaptada por el compositor Bear McCreary e interpretada en un inicio por Raya Yarbourgh —y más tarde, de forma inolvidable, por la fallecida Sinéad O’Connor— se volvió icónica. Consciente de ese legado, la nueva producción decidió recuperar uno de los fragmentos más queridos y entonados por los fans, manteniendo viva la esencia de la obra original.

El desafío no era menor: había que dar vida a una apertura que resultara tan emocionante como la original, pero que al mismo tiempo dotara de identidad propia a la nueva serie. Matthew B. Roberts, creador y productor ejecutivo, lo tuvo claro desde el principio: no buscaban un simple tema instrumental, sino una canción capaz de evocar el espíritu de la historia, aunque con un giro renovado que la hiciera única.

For My Love That’s Lost, la canción de apertura de Blood of My Blood

El resultado fue “For My Love That’s Lost”, una pieza compuesta por Bear McCreary junto a su hermano, concebida para capturar la dualidad de la narrativa: dos historias de amor que se desarrollan en paralelo. La melodía combina romance, fuerza y tensión, reflejando tanto la pasión como las batallas y la acción que atraviesan la precuela.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Starz

Sin embargo, lo que le otorga un valor especial para los fans de la cultura escocesa es la voz que la interpreta. La elegida fue Julie Fowlis, reconocida cantante de folk, cuya voz muchos recordarán como la de la princesa Mérida en la película Valiente de Pixar.

Lo que buscaban: romance y acción

Roberts y la coproductora ejecutiva Maril Davis buscaban que la nueva canción lograra un delicado equilibrio entre dos fuerzas: la calidez romántica de “The Skye Boat Song” y la potencia tribal que transmiten grupos como Clanadonia, una banda callejera de Glasgow a la que admiran desde hace años.“Queríamos una parte romántica, porque la canción de Skye Boat es muy romántica de principio a fin. Pero esta vez queríamos algo con energía, con batería y todo”, explicó Roberts.

Blood of my blood, precuela de Outlander, en Disney+. Foto: Disney+

El resultado superó las expectativas: una composición que no solo marca la apertura de la precuela, sino que también conecta de inmediato con los espectadores, transmitiendo tanto emoción como vitalidad.