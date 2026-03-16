Máxima, serie. Foto: HBO.

La serie Máxima de HBO Max ya tiene su fecha de estreno en la plataforma. La segunda temporada de la ficción, que narra la historia de Máxima Zorreguieta, protagonizada por Delfina Chaves, desembarca en el streaming el 19 de marzo.

Según confirmaron, los 6 episodios estarán disponibles para toda Latinoamérica y el título seguirá explorando la vida personal y política de Máxima dentro de la monarquía neerlandesa.

Luego del éxito que fue la primera temporada, la historia estará centrada en el momento posterior del romance entre ella y el entonces príncipe Willem-Alexander, mostrando la etapa que estuvo marcada por más responsabilidades y presión pública. Los nuevos capítulos de Máxima mostrarán cómo debió adaptarse a las exigencias que marcaba la familia real.

Las temáticas de la primera temporada de Máxima

La primera temporada se centra en la vida de la reina neerlandesa antes de ser parte de la realeza. La trama abarca desde su niñez y adolescencia hasta la adultez, para adentrar a los espectadores en el vínculo que ella tenía con su padre, a quien se le prohibió ir a su boda por colaborar con la dictadura de Jorge Rafael Videla en Argentina.

Máxima, serie. Foto: HBO.

Desde una íntima mirada, se detalla la transición de trabajar en el sector financiero de Nueva York a ser perseguida por la prensa, debido a su vínculo con el futuro rey.

Máxima, serie. Foto: HBO.

Elenco principal de la segunda temporada de Máxima