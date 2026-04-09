Airbag vuelve a Vélez con El Club de la Pelea II:

Airbag Foto: Instagram @airbag.oficial

Airbag lo hace de nuevo. La banda argentina anuncia uno de los shows más esperados del año y confirma su regreso al Estadio Vélez Sarsfield con “El Club de la Pelea II”, una noche que promete quedar en la historia del rock nacional. La fecha ya está marcada en el calendario: 23 de mayo, en el corazón de Liniers, con producción a gran escala y una expectativa que no deja de crecer.

Tras agotar arenas, estadios y girar por todo el país, Airbag da un nuevo paso en su carrera con un espectáculo pensado para miles de personas, reafirmando su lugar como una de las bandas más convocantes de la escena actual.

Airbag en Vélez: una cita clave para el rock argentino

Tocar en Vélez no es un dato menor. El estadio es sinónimo de consagración y grandes eventos, y Airbag vuelve a elegirlo para presentar una nueva edición de El Club de la Pelea, un concepto que va mucho más allá de un recital tradicional. Se espera un show intenso, con puesta visual poderosa, una lista de temas cargada de hits y un clima de comunión total con el público.

El regreso a Vélez marca un nuevo capítulo en la evolución del grupo liderado por los hermanos Sardelli, que continúan ampliando su sonido y consolidando una identidad cada vez más fuerte.

Airbag Foto: Instagram @airbag.oficial

Preventa y venta de entradas: fechas, horarios y beneficios

La venta de entradas será por allaccess.com.ar, tiene fechas confirmadas y beneficios exclusivos para quienes quieran asegurarse su lugar desde el primer momento.

Preventa BBVA

Lunes 13 de abril

Desde las 12:00 hs

Exclusiva para clientes BBVA

6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA (@bbva_argentina)

Venta general

Martes 14 de abril

Desde las 12:00 hs

Todos los medios de pago habilitados

6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA

La alta demanda es un hecho, por lo que se recomienda ingresar apenas se habilite la venta para no quedarse afuera de uno de los shows más esperados de 2026.

El Club de la Pelea II: ¿qué se espera del show?

Aunque Airbag mantiene el misterio sobre el setlist, todo indica que el concierto combinará clásicos infaltables con canciones de su etapa más reciente. “El Club de la Pelea II” promete ser un espectáculo renovado, más ambicioso y con una narrativa propia, donde la energía del rock convive con momentos épicos y emocionales.

El público puede esperar una experiencia completa, pensada para vivirse de principio a fin, con una producción a la altura de los grandes shows internacionales.

Los hermanos Sardelli sigue presentando El Club de la Pelea I Foto: Instagram @airbag.oficial

Por qué este recital puede ser uno de los eventos del año

El show de Airbag en Vélez reúne todos los condimentos para convertirse en un hito:

Una banda en su mejor momento artístico y popular

Un estadio emblemático

Un concepto de show ya probado y potenciado

Beneficios de financiación para el público

Además, el anuncio generó un fuerte impacto en redes sociales y plataformas digitales, lo que anticipa una convocatoria masiva y entradas que podrían agotarse rápidamente.

Airbag consolida su legado

Con este nuevo Vélez, Airbag demuestra que ya no es promesa sino realidad. La banda sigue creciendo, arriesgando y apostando alto, conectando con distintas generaciones y llevando su música a escenarios cada vez más grandes.

El 23 de mayo, Vélez será el epicentro del rock argentino. Y El Club de la Pelea II tiene todo para quedar grabado en la memoria de miles de fans.