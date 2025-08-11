El giro en la trama de Blood of My Blood que cambia la historia de Claire en Outlander

La precuela de la exitosa serie reveló que Julia Moriston y Henry Beauchamp no murieron en un accidente automovilístico, sino que viajaron accidentalmente en el tiempo, al igual que su hija lo hace décadas después.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Desde el primer tráiler, Outlander: Blood of My Blood generó una cataratas de teorías sobre la historia de los antepasados de Claire y Jamie. Ahora, tras el estreno de sus dos primeros episodios, los fanáticos se encontraron con más preguntas que respuestas.

La precuela de la exitosa serie reveló que los padres de Claire, Julia Moriston y Henry Beauchamp, no murieron en un accidente automovilístico, sino que viajaron accidentalmente en el tiempo, al igual que su hija lo hace décadas después.

El padre de Claire en Outlander: Blodd of My Blood Foto: Starz

Pero esto no es todo, porque la historia de la protagonista de la saga principal cambia por completo, debido a que Blood of My Blood revela que su madre está embarazada.

El giro en la trama en Blood of My Blood que cambia la historia de Claire

En el primer capítulo, Julia es presentada como una de las sirvientas del Castillo Leathers, al servicio de Lord Lovat. En tanto, vemos a Henry entre los Grant en la reunión del Castillo Leoch, pero no se explica cómo llegaron allí.

Sobre el final del episodio, un cambio en el tiempo explica todo y le entrega a los televidentes la gran sorpresa: durante su viaje en auto por Escocia, la pareja comenta que están esperando un bebé.

Ambos explican que la pequeña Claire, que ya tenía pocos años, no tenía ni idea de que pronto tendría un hermanito o hermanita y planean compartir la noticia al regresar del viaje. Su idea se desmorona al accidentarse y, posteriormente, viajar en el tiempo.

Los padres de Claire en Blood of My Blood. Foto: Instagram @vanityfair

¿El hermano (o hermana) de Claire vive?

Desde un principio, en Outlander se explica que Claire creció sin sus padres, quienes habrían muerto en un accidente, y fue criada por su tío Lamb. En la séptima temporada, es separada trágicamente de su hija, Faith, quien presuntamente nace muerta.

De esta manera, no solo fue separada de su hija, sino también de sus padres y de un hermano.

Es poco probable que Claire vuelva a ver a Henry y Julia; ya que si se hubieran quedado en el pasado, tendrían más de 80 años durante la Guerra de Independencia.

Claire y Faith Foto: STARZ

Lo que sí es posible es que su hermano aún viva en la década de 1770 y quizás ya haya sido presentado en Outlander, algo que Blood of My Blood tratará y dará pie para la última parte de la serie principal.

El final de la séptima temporada de Outlander implica que Claire buscará información sobre Faith, lo cual la podría llevar a descubrir el verdadero destino de los Beauchamp y presentar así una emotiva reunión familiar.