Ricardo Arjona anunció su regreso a la Argentina: cuándo y cómo sacar las entradas para su show

En el marco de su tour “Lo Que El Seco No Dijo”, el cantante guatemalteco vuelve al país tras agotar 8 funciones en el 2022.

Ricardo Arjona. Foto: Instagram.

Tras agotar ocho shows en el estadio Arena en 2022, Ricardo Arjona confirmó su regreso a la Argentina en 2026 en el marco de su tour “Lo Que El Seco No Dijo”.

Para el 1 y 2 de mayo de 2026, el cantautor promete volver a enamorar a sus fans con una gran puesta en escena y una experiencia inolvidable, donde repasará sus grandes éxitos y también sus nuevas canciones.

Ricardo Arjona vuelve al país. Foto: Instagram.

Cómo comprar las entradas para el show de Ricardo Arjona

Ricardo Arjona vuelve a la Argentina con su tour y las entradas se podrán adquirir a partir de este martes con preventa exclusiva Santander Amex a partir de las 10 am, por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero. Además, estarán disponibles 6 cuotas sin interés con la misma tarjeta.

Luego, una vez finalizada la preventa, la venta general comenzará y se podrán comprar las entradas con el resto de las tarjetas.

Ricardo Argentina recordó sus primeros pasos en Argentina

En medio del éxito arrollador de su nueva gira mundial, el cantautor guatemalteco se tomó un momento para recordar sus difíciles comienzos en la Argentina con un emotivo posteo en sus redes sociales, donde reafirmó su amor por “el sur”.

A través de su cuenta de Instagram, Arjona evocó la nostalgia de sus primeros pasos en el país. “El sur. Fue tan difícil empezar, que fue como besar por primera vez a la mujer más bella del mundo después de años de que te dijera que no”, escribió el artista.

En el mismo texto, aseguró que ese comienzo lo enamoró “para siempre”, y concluyó con una promesa: “Salud por la dicha de volver… Siempre volver”.