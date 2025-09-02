Ricardo Arjona agotó cuatro conciertos en menos de 2 horas y agregó nueva fecha para Argentina: cuándo y cómo sacar las entradas

De esta forma sus fans pueden disfrutar de su regreso a la Argentina en el marco de su exitosa gira “Lo que el Seco no dijo”.

Ricardo Arjona. Foto: NA

Este martes salieron a la venta las entradas para ver a Ricardo Arjona en el estadio Arena y, luego del inmediato sold out del 1, 2, 3 y 7 de mayo del 2026, el cantante guatemalteco agregó un quinto show para el 11 de mayo.

De esta forma, sus fans pueden disfrutar de su regreso a la Argentina en el marco de su exitosa gira “Lo que el Seco no dijo”. Cabe destacar que los tickets están disponibles únicamente a través de la página web del estadio.

Shows de Ricardo Arjona en Argentina. Foto: redes sociales.

Ricardo Arjona vuelve marcar un hito histórico con sus shows sold out en distintas partes del mundo

El anuncio del regreso al país de Ricardo Arjona llegó en medio de un momento histórico para el cantautor guatemalteco, quien recientemente agotó en tiempo récord las entradas para 2 presentaciones consecutivas en el legendario Madison Square Garden de Nueva York. Además de 4 sold out en el Kaseya Center de Miami y 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.

En sus recientes visitas por Argentina, Ricardo Arjona se presentó en 2022 con 8 fechas sold out en el estadio Arena y en diciembre del 2023 realizó dos estadios Vélez también con localidades agotadas; estas dos fechas dieron cierre a su exitoso tour Blanco y Negro, que llevó a más de 2 millones de personas a verlo en vivo alrededor del mundo.

Ricardo Arjona. Foto: NA

De regreso a Buenos Aires el 1, 2 y 3 de mayo de 2026, el cantautor ofrecerá a su público una puesta en escena que no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos que promete un recorrido por sus más grandes éxitos y la energía de sus nuevas composiciones.

El artista anunció también que está trabajando en un nuevo proyecto discográfico titulado “Lo que el Seco no dijo”, que está próximo a lanzarlo. Según sus propias palabras, este es uno de los mejores trabajos que hizo hasta el momento.