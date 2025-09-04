La actriz española Antonia San Juan reveló que tiene cáncer y se retira de los escenarios: “Voy a hacer lo posible por curarme”

La artista publicó un video en sus redes para contarle a sus seguidores que se tomará un largo tiempo de pausa para priorizar su salud.

Antonia San Juan, actriz. Foto: Instagram/antonia_san_juan

En las últimas horas, la actriz española Antonia San Juan anunció que padece de cáncer y se retira de los escenarios para enfocarse en su salud: “Confío plenamente en la ciencia”, contó en un vídeo que compartió en redes.

La artista, nacida en 1961, explicó que se alejará del foco de la escena para centrarse en el tratamiento. “Cuando analicen la biopsia, me dirán qué tipo de cáncer es y si tiene solución. Yo confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan”, expresó.

“Quiero dar las gracias a los que están ahí”

Reconocida por sus trabajos en “Todo sobre mi madre”, del director español Pedro Almodóvar, o en la serie “La que se avecina“, explicó que siempre sufrió de faringitis crónica: “Este año he suspendido funciones por esa causa, hasta que el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales”, agregó.

Antonia San Juan, actriz. Foto: Instagram/antonia_san_juan

“Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico: tengo cáncer”, resumió la actriz.

Por último, Antonia San Juan agregó que su vida “ha sido y es bonita” y que no le gusta quejarse ni que la gente le tenga compasión: “Solamente quiero dar las gracias a los que están ahí. Si ven que no estoy activa... pues bueno, es que estoy enferma. Gracias a todos y voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias”, expresó.