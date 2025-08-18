La serie española que mezcla misterio, emoción y suspenso: no te va a dejar dormir hasta terminarla

Una historia que combina tragedia, pérdida de memoria y secretos ocultos. Con cada capítulo, las certezas se desmoronan y las dudas crecen, en una trama que mezcla lo sobrenatural con lo emocional y mantiene al espectador al borde del asiento.

Alma, serie de Netflix. Foto: Netflix.

Una producción reciente que se convirtió en una de las favoritas para ver en tiempo récord. Su historia parte de una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si de un día para el otro perdieras todos tus recuerdos?, dejando a muchos pensando sobre el valor de las cosas.

La serie Alma arranca con un accidente de colectivo en el que mueren casi todos los pasajeros. La única sobreviviente es Alma, una joven que al despertar en la cama de un hospital descubre que no recuerda nada: ni qué hacía allí, ni quién era antes del choque. Mientras intenta reconstruir su vida, comienzan a aparecer sueños fugaces y alucinaciones que sugieren que el accidente podría no haber sido tan casual como parece.

Alma, serie de Netflix. Foto: Netflix.

Un thriller psicológico con toques de drama y misticismo

Con 9 episodios de entre 40 y 50 minutos, la serie mantiene un ritmo atrapante que pone en jaque todo lo que creías saber y te obliga a replantear las respuestas halladas en el capítulo anterior. Esa sensación constante de desconcierto la vuelve perfecta para maratonear: cuando parece que un enigma está resuelto, aparece otro aún más inquietante.

La crítica destacó que la serie no solo atrapa por su suspenso, sino también por la forma en que está filmada: imágenes que rozan lo poético, cargadas de simbolismo y con una estética muy cuidada. Además, toca temas profundos y universales como el duelo, la espiritualidad, la enfermedad y la fragilidad de la memoria, lo que hace que el espectador conecte emocionalmente con la historia.

Alma, serie de Netflix. Foto: Instagram @netflixes

Dónde ver Alma, la serie española que es furor

Alma está disponible en Netflix, lo que la convierte en una gran opción para quienes buscan una serie corta, intensa y con mucho suspenso para ver de un tirón. Con solo una temporada y episodios que dejan siempre con ganas de más, es ideal para quienes disfrutan del misterio y las historias que juegan con la memoria, los sueños y la identidad.

Netflix: tráiler de Alma, una miniserie cargada de misterio, suspenso y tensión

En entrevistas, la protagonista aseguró que nunca había participado en una producción similar en España, subrayando la originalidad de la propuesta. Y lo cierto es que Alma logra un equilibrio perfecto entre thriller psicológico, drama humano y un halo de misticismo que la diferencia de cualquier otra ficción reciente.