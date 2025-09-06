Sam Heughan anticipa el final de Outlander y deja abierta la puerta a un regreso especial

El actor reveló cuándo podría llegar la temporada 8 y se prepara para su próximo gran reto en el teatro.

Caitriona Balfe y Sam Heughan. Foto: Instagram / caitrionabalfe.

Sam Heughan, quien durante más de una década encarnó a Jamie Fraser en Outlander, adelantó novedades sobre el cierre de la serie. Según explicó en una entrevista con Deadline, la octava y última temporada podría estrenarse “hacia el año que viene”, ya que Starz lanzará antes la precuela Outlander: Blood of My Blood, prevista para el 8 de agosto.

De las tierras altas a Shakespeare: Heughan vuelve al teatro con Macbeth

Con el rodaje de Outlander finalizado, Heughan se prepara para asumir un nuevo desafío actoral: protagonizar Macbeth en una producción de la Royal Shakespeare Company. La obra se presentará del 9 de octubre al 6 de diciembre en el estudio The Other Place de Stratford-upon-Avon.

“Quería hacer algo que realmente me emocionara”, comentó. “Llevo 11 años con Outlander y fue brillante, pero necesitaba algo diferente. Sentí esa emoción en el teatro, ese nudo en el estómago cuando se apagan las luces”.

Temporada 5 de Outlander Foto: Disney+

Un vínculo que sigue: la relación con Caitriona Balfe

A pesar de sus nuevos proyectos, Heughan mantiene una estrecha relación con sus compañeros de Outlander. Contó que recientemente almorzó con Caitriona Balfe, su compañera de elenco: “Seguimos siendo muy cercanos, siempre estamos en contacto. Nuestra amistad es una de las cosas más valiosas que me deja esta experiencia”.

¿Habrá más Outlander después de la temporada final?

Aunque la historia principal llega a su fin, Heughan no descarta volver al personaje en el futuro. “¿Quién sabe? Ya lo hicieron con Downton Abbey y otras series. Quizás la peluca pelirroja siga dando vueltas”, bromeó.

Outlander, serie. Foto: Ed Miller/ Starz/ Courtesy of Sony Pictures Television

Por ahora, los fans deberán esperar confirmación oficial por parte de Starz. Mientras tanto, el universo Outlander continuará expandiéndose con el spin-off.

Outlander: los mejores capítulos para revivir la historia de Claire y Jamie

Temporada 1

The Wedding - Episodio 7 : conocido por su emotiva y detallada representación de la boda entre Claire y Jamie, este episodio es fundamental para el desarrollo de su relación. Es un capítulo que resalta por su profundidad y conexión emocional.

Wentworth Prison - Episodio 15: un episodio duro pero increíblemente actuado. Muestra el nivel emocional y dramático que la serie puede alcanzar.

Temporada 2

Faith - Episodio 7 : uno de los episodios más dolorosos y mejor actuados por Caitriona Balfe. A muchos fans les rompió el corazón.

Dragonfly in Amber- Episodio 13: se trata del capítulo final de la segunda temporada. Trae un giro inesperado y una emotiva conclusión a la historia ambientada en Francia. Los eventos futuros y la separación de Claire y Jamie son momentos claves e impactantes.

Episodio 'A Malcolm' de Outlander. Foto: STARZ

Temporada 3

The Battle Joined - Episodio 1: una mirada brutal y poética a los efectos de la batalla de Culloden. Vemos a Jamie herido y al borde de la muerte, reviviendo recuerdos y enfrentando el dolor físico y emocional de la derrota. Paralelamente, Claire intenta adaptarse a su nueva vida en el siglo XX junto a Frank, mientras lidia con el vacío que dejó Jamie.

A. Malcolm - Episodio 6: para muchos es el mejor de toda la serie, y compite cabeza a cabeza con “The Wedding”. El tan esperado reencuentro entre Claire y Jamie emocionó al fandom con su carga romántica, íntima y profundamente conmovedora. Un capítulo que quedó para siempre en el corazón de los fans.

Temporada 4

The Birds & the Bees - Episodio 9: en este episodio, Claire y Jamie enfrentan grandes cambios y desafíos en su vida familiar. La trama se centra mucho en la relación entre Jamie y su hija Brianna, especialmente en el momento en que Jamie intenta abrirse y acercarse a ella de una forma más profunda y sincera.

Temporada 5

The Ballad of Roger Mac - Episodio 7: uno de los episodios más intensos de la serie donde la historia da un giro inesperado y Jamie tiene que afrontar su miedo y las consecuencias de sus lealtades divididas.

Temporada 6