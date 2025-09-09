“Toy Story” está de reestreno: las 5 curiosidades que no sabías sobre la película de Woody y Buzz Lightyear

La vuelta a los cines de exitoso film de Pixar permitirá a nuevas generaciones y nostálgicos disfrutar de las aventuras del vaquero y del astronauta que conquistaron el corazón de millones de personas alrededor del mundo.

Toy Story se reestrena en Argentina. Foto: Pixar.

A 30 años de su increíble estreno, “Toy Story”, la película que revolucionó la animación por computadora, vuelve a las salas de cine en Argentina. El primer film será reestrenado este jueves 11 de septiembre.

El reestreno permitirá a nuevas generaciones y nostálgicos disfrutar en pantalla grande de las aventuras de Woody y Buzz Lightyear, el vaquero y el astronauta que conquistaron el corazón de millones.

En este emotivo contexto, recordamos y revelamos 5 cosas que, quizás, no sabías de “Toy Story”, la exitosa película dirigida por John Lasseter, que llegó a Argentina el 14 de marzo de 1996.

Cinco curiosidades sobre “Toy Story”

1- De mediometraje a largometraje

Toy Story no iba a ser un largometraje, sino un mediometraje. Duraría entre media hora y 60 minutos e iba a ser un spin-off, como se conoce a los filmes que se originan en un personaje de otra película, de Tin Toy, el famoso corto de Pixar.

2- La amistad sobre la enemistad

Woody y Buzz Lightyear, los protagonistas principales de "Toy Story". Foto: Disney+.

John Lasseter se reunió con Jeffrey Katzenberg, por aquel entonces el mandamás de Disney, para hablar del argumento de la película. Según Katzenberg, el film debía tratar sobre dos amigos, mientras que para Lasseter, Woody era villano y no amigo de Buzz Lightyear.

3- Las voces detrás de Woody y Buzz Lightyear

Katzenberg quería que Paul Newman y Jim Carrey hicieran las voces del vaquero y viajero espacial. Sin embargo, por cuestiones de dinero, Tom Hanks y Tim Allen interpretaron las voces de Woody y Buzz.

4- Una película y no un musical

Debido al increíble éxito de “La Sirenita” y “La Bella y la Bestia”, Katzenberg quería que Toy Story fuera un musical. A pesar de ello, Lasseter solamente le concedió el deseo de introducir tres canciones, pero ninguna cantada por los personajes.

5- Regreso de Bo Peep y sus tres ovejas

Bo Beep, Woody y Buzz Lightyear. Foto: Disney+.

En Toy Story 4, por ahora última película de la saga, regresa Bo Peep y sus tres ovejas. El objetivo principal era darle un interés romántico a Woody. Dicho personaje no estaba siquiera en Toy Story, sino que fue agregado durante la reescritura del guion.

¿Cuándo se estrena “Toy Story 5″ en Argentina?

Argentina será el primer país donde se vea la película que está dirigiendo Andrew Stanton, el director de “Buscando a Nemo” y “WALL-E”. La fecha de estreno será el jueves 18 de junio de 2026, un día antes que Estados Unidos.