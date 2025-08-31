“Coco 2”, “Toy Story 5″ y “Los Increíbles 3″ vuelven a la pantalla grande: las fechas de los estrenos que anunció Disney

Pixar también anunció nuevos lanzamientos, prometiendo historias innovadoras y personajes nunca antes vistos.

Toy Story 4 - Película

Pixar anunció una serie de películas animadas que se estrenan en los próximos años y todos los fanáticos de Disney revolucionaron las redes.

En principio, la empresa anunció que Toy Story 5 llega a los cines en junio del 2026, con Andrew Stanton como director, acompañado de McKenna Harris, y a Tom Hanks y Tim Allen con sus icónicos personajes de Woody y Buzz, respectivamente.

Toy Story, película. Foto: Disney+.

La historia se centrará de forma emotiva en el conflicto que se genera entre los juguetes clásicos y la tecnología, criticando cómo los dispositivos se pelean por tener la atención de los niños.

Por otro lado, otra de las novedades del filme es el personaje “Smarty Pants” que interpretará Conan O’Brien, que representará esa nueva era digital que enfrenta a los clásicos juguetes.

“Los Increíbles 3”, otro estreno de Pixar muy esperado

La tercera parte de esta película de superhéroes ya está en plena producción, con Brad Bird como guionista y Peter Sohn como director.

En esta oportunidad, la familia Parr podría volver a la acción en el 2028, una noticia muy esperada por los fans de “Los Increíbles”.

Las películas de Pixar que se vienen. Foto: X/DiscussingFilm

“Coco 2” también vuelve a la pantalla grande

Por su parte, la secuela de “Coco” tambipen fue confirmada oficialmente con Lee Unkrich y Adrian Molina como directores y Mark Nielsen como productor del filme. Si bien su lanzamiento sería en 2028, otras fuentes especializadas anunciaron su regreso para el 2029.

La historia de “Coco” seguirá centrada en el Día de Muertos y las emociones que conectan a las familias con sus raíces.

Coco. Fuente: Disney

Otras nuevas historias llegan a Disney

Pixar también anunció nuevas historias como “Hoppers”, una gran apuesta original del estudio que se estrenaría en 2026, prometiendo una historia fresca e innovadora.

Además, a los nuevos estrenos se suma “Gatto”, una película que se estrenaría en junio del 2027 y que buscará conectar con nuevo público mediante una historia nueva y personajes nunca antes vistos.