Imperdible: hasta cuándo se puede recorrer gratis la muestra “Toy Story 30: Exposición Aniversario” en el Palacio Libertad

La exhibición, que celebra las tres décadas del hito de Pixar, cierra sus puertas este 14 de diciembre. Un recorrido gratuito y accesible que une archivos históricos, arte local y tecnología.

Exposición aniversario 30° de Toy Story en Palacio Libertad. Foto: Redacción canal26.com.

Quedan pocas oportunidades para sumergirse en el “infinito y más allá”. Hasta este domingo 14 de diciembre, el Palacio Libertad (anteriormente CCK) aloja los últimos días de “Toy Story 30: Exposición Aniversario”, una muestra que invita a descubrir los inicios de la primera película animada creada íntegramente con tecnología digital.

La exhibición no es solo un viaje nostálgico para quienes crecieron con Woody y Buzz Lightyear, sino una cátedra sobre la evolución del cine. A través de materiales provenientes directamente de los archivos de Pixar Animation Studios, los visitantes pueden acceder a storyboards, arte conceptual, modelos de personajes y las primeras pruebas de animación que dieron vida a una franquicia que marcó un antes y un después en la industria.

Además, una sala especial de cortometrajes recupera los inicios del estudio, mostrando el proceso de “ensayo y error” que precede a una obra maestra. Sin embargo, la propuesta va más allá del archivo histórico.

La muestra incluye un sector dedicado a la mirada de artistas locales, cuyas obras, que van desde esculturas y pinturas hasta instalaciones lumínicas, exploran el cruce entre el arte y el juego, evocando a los icónicos personajes desde una perspectiva argentina.

Como curiosidad para los amantes del diseño, el recorrido también presenta piezas exclusivas de una colección de moda inspirada en la película, la cual debutó este año en la Shanghai Fashion Week. El trayecto finaliza en una tienda temática con productos oficiales para quienes deseen llevarse un recuerdo físico de la experiencia.

Una experiencia accesible

Uno de los puntos más destacados de “Toy Story 30: Exposición Aniversario” es su diseño integral inclusivo. La exhibición fue curada para ser completamente accesible para personas con discapacidad visual y auditiva.

El espacio cuenta con señalización en braille, audiodescripciones de cada obra e interpretación en Lengua de Señas Argentina (LSA) para los materiales audiovisuales.

Asimismo, se garantiza el ingreso prioritario para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acceso mediante rampas para personas con movilidad reducida.

Datos útiles para la visita

Cierre: la muestra finaliza el 14 de diciembre.

Horarios: de miércoles a domingos, de 14:00 a 20:00 h.

Lugar: Palacio Libertad.

Entrada: gratuita.

Cómo reservar: se requiere reserva previa online (hasta 4 lugares por usuario) en la página web oficial del Palacio Libertad. se requiere reserva previa online (hasta 4 lugares por usuario) en la página web oficial del Palacio Libertad. Podés acceder ingresando en este enlace

Ingreso espontáneo: quienes no cuenten con reserva online pueden intentar ingresar presencialmente, aunque queda sujeto a la capacidad y disponibilidad de la sala en el momento.

Cómo llegar al Palacio Libertad, en CABA

En auto:

En transporte público:

Para llegar al Palacio Libertad (Centro Cultural Kirchner - CCK) en transporte público en Buenos Aires, se pueden usar muchísimas líneas de colectivo, entre ellas:

2, 6, 7, 8, 24, 29, 33, 56, 59, 64, 86, 93, 98, 103, 105, 111, 114, 126, 130, 146, 152.

También es posible acercarse en subte (Líneas A, B, D, E), o en tren (hasta Retiro y caminar unos 600 metros). El CCK está en Sarmiento 151, en la manzana entre Av. Leandro N. Alem, Sarmiento, Av. Corrientes y Bouchard.