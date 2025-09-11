Gastón Soffritti recordó el calvario que vivió con Cris Morena: era “violenta” y “no paraba de gritar”

El actor que trabajó desde muy chico con la productora recordó el complicado momento que atravesó durante la grabación de las novelas juveniles.

Gastón Soffritti y Cris Morena. Foto: Instagram.

Gastón Soffritti lanzó su nuevo libro llamado “Vos sí que no tenés problemas” y allí sorprendió a todos tras apuntar contra Cris Morena.

El actor mencionó a una “mujer rubia”, delgada y de cabello ondulado que dirigía jóvenes artistas, y la tildó de haber tenido dichos “violentos” con su elenco infantil, en un recuerdo de cuando tenía 12 años. Este testimonio se suma al de la China Suárez y otros artistas.

Gastón Soffritti. Foto: Editorial Planeta

Si bien no dio ningún nombre, Gastón describió a la figura y la ubicó en el tiempo, con obviedad. “Tengo doce años, estoy arriba del escenario, veo una mujer flaca de pelo rubio, largo, ondulado que dirige todo un elenco de niños; grita sin parar desde abajo, no dice nombres, es violenta, lo que dice y cómo lo dice es violento. Antes de decir mi línea me grita ‘¿vos sos idiota?, tenías que entrar por el otro lado’”, dijo en uno de los párrafos del libro.

En otra parte, contó que, junto a sus compañeros, se enfrentaban a estrictas reglas: “Nos regía un sistema de cruces: la primera era un aviso, la segunda una suspensión por algunos capítulos y la tercera roja directa. Los que se revelaban dejaban de ser parte del elenco por arte de magia”.

La China Suárez se enfrentó a Cris Morena en el “Cris Morena Day”

Anteriormente, en medio de un cruce con Cris Morena, la China Suárez le retrucó con sarcasmo explícito: “Pero Cris, vos no sos de pelearte, ¿no? Sos supertranquila”. Mientras que Peter Lanzani gritó “¡Peter!”, en una extensa exclamación de su nombre, como en imitación a los alaridos de la productora infantil.

En el mismo streaming, Rocío Igarzabal reveló: “Hay una anécdota con un avión que se traba y se escuchaban tus gritos desde el pasillo y se escuchaba a Cris gritando ‘¡¿Qué pasó?! ¿Qué carajos pasó?’”.