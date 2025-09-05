Cris Morena reapareció públicamente en el show de ErreWay: su emotivo mensaje sobre Romina Yan y Mila Yankelevich

La productora se hizo presente en el escenario tras el trágico deceso de su nieta en Miami, por lo que causó sorpresa en los presentes.

Cris Morena reapareció en el show de ErreWay. Foto: Captura e Instagram

La familia de Cris Morena se vio atravesada nuevamente por la tragedia semanas atrás, cuando se conoció la muerte de su nieta Mila Yankelevich en Miami. La icónica productora reapareció públicamente durante el show de ErreWay en Buenos Aires este jueves, con un mensaje que hizo referencia a Romina Yan y a su nieta.

De manera sorpresiva, apareció en el centro del escenario y comenzó su discurso, en una fecha especial: “¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami (Bordonoba) y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo, y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”.

El emotivo mensaje de Cris Morena en su reaparición pública tras la muerte de Mila Yankelevich, su nieta

Cris Morena recordó a Romina Yan y Mila Yankelevich en su reaparición pública, en un show de Erreway. Video: x RealTimeRating.

“Además de todo, quiero agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”, destacó sobre el duro momento personal que atraviesa. Y mencionó a su hija y su nieta: “Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias. A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban”.

Sobre su recuerdo acerca de Rebelde Way, la serie que dio lugar a la creación de Erreway, explicó: “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo. Aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino”.

Erreway. Foto: Instagram @errewaytour2025

Antes de marcharse, Cris Morena dejó un mensaje: “No se conformen nunca con lo que el mundo impone. Escuchen, escuchen atentos, nuestra tierra necesita a los que tienen el coraje de soñar. De respetar su corazón. De correr riesgos para que la vida sea plena, de apasionarse. En un mundo que parece sordo, nudo y ciego, los rebeldes están vivos. ¡Los rebeldes están vivos! Por eso hay que resistir“.

Mila tenía 7 años Foto: Cris Morena Day

Su despedida tuvo un fuerte abrazo con Benjamín Rojas, Felipe Colombo y Camila Bordonaba sobre el escenario. Allí, los cuatro interpretaron la canción “Será de Dios”, en el set acústico que realiza la banda que volvió a los escenarios con gran éxito.

A modo de regalo de cumpleaños, Cris Morena le regaló a Camila un saco personalizado y le dijo: “¡Para que no te olvides del coraje, de la pasión, del amor, de la vida, de todo!”.