El testamento de Giorgio Armani: como se repare su fortuna de más de 12.000.000.000 de euros

El diseñador de moda italiano falleció hace una semana. Su dinero quedó en manos de la Fundación que creó para proteger su legado.

Giorgio Armani. Foto: REUTERS

La muerte de Giorgio Armani enlutó a todo el mundo de la moda. Es que el diseñador italiano de 91 años había creado un imperio y era prácticamente el rey del rubro, que ahora deberá buscar un sucesor.

Luego de los distintos protocolos para despedir y conmemorar su figura, se abrieron los dos testamentos escritos de puño y letra por el diseñador, que había dejado en su mansión de Milán. De esta forma, comenzó el proceso de sucesión del imperio de Armani, valuado nada menos que en 12.000.000.000 de euros.

Giorgio Armani. Foto: EFE

Y aunque el contenido exacto de los documentos todavía no trascendió, es sabido que el diseñador no tuvo hijos y tampoco tiene herederos forzosos, por lo que pudo disponer de la totalidad de su fortuna. Por este motivo, quería asegurarse el control total de la marca.

Cuál será el destino de la fortuna de Giorgio Armani

Según trascendió, los testamentos del diseñador italiano oficializan la transferencia del control de Giorgio Armani S.p.A. a la Fundación Giorgio Armani, creada por él mismo en 2016 con el objetivo de preservar su legado y garantizar la independencia de la firma.

Giorgio Armani. Foto: REUTERS

Dueño del 99,9% de las acciones de la compañía que lleva su nombre, Armani fue meticuloso hasta el último detalle, fiel a su carácter obsesivo por el orden y el control. Su legado, detalló, va más allá de la moda, ya que incluyen obras de arte, propiedades de alto lujo, yates, participaciones gigantes, un club de básquet y hasta una red de hoteles y restaurantes en la Toscana.

Además, trascendió que Armani deja una compañía financieramente ejemplar, ya que la firma cerró 2024 con ingresos de 2.300 millones de euros, emplea a 8.700 personas y opera más de 650 tiendas en todo el mundo. A diferencia de otras casas de moda que fueron absorbidas por conglomerados internacionales, Armani logró mantener su independencia, equilibrando la creatividad con una gestión empresarial prudente.

La empresa también ha expandido su presencia en el sector del lujo a través de la hospitalidad y la gastronomía, posicionándose como un verdadero imperio del estilo de vida.

Giorgio Armani. Foto: REUTERS

Con el traspaso del poder a la Fundación Giorgio Armani, se asegura la continuidad de la firma y del consejo administrativo, integrado por los herederos más cercanos: sus sobrinos, entre ellos Silvana Armani, considerada una de las más cercanas; y Luca Camerana. También integran la dirección Pantaleo Dell’Orco, pareja y mano derecha de Armani, y Irving Bellotti, ejecutivo de Rothschild Italia.