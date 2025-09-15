Compite con The Pitt y Grey´s Anatomy: la nueva miniserie de médicos que es furor en Disney+

La plataforma de streaming suma a su catálogo una ficción británica que mezcla suspenso, dilemas éticos y giros inesperados en un relato atrapante.

El universo de Disney+ continúa ampliándose más allá de las producciones familiares y la animación. En esta ocasión, la plataforma presenta una serie médica cargada de tensión psicológica, engaños y personajes complejos, que ya cautivó al público en Europa y ahora llega a Latinoamérica.

Se trata de Confía en mí, una producción británica que aborda temáticas poco habituales en el género: el fraude, la ambición desmedida y las consecuencias que dejan las mentiras cuando se sostienen demasiado tiempo.

Disney+: de qué se trata Confía en mí

La primera entrega sigue la historia de Cath Hardacre, una enfermera que, tras ser despedida por denunciar irregularidades en el hospital donde trabaja, se ve acorralada y decide suplantar la identidad de una médica para garantizar un futuro para su hija. Su nueva vida en el área de emergencias se convierte en una peligrosa montaña rusa, donde cada guardia trae un riesgo mayor.

En la segunda temporada, la trama da un giro: el protagonista es James “Jamie” McCain, un exsoldado que, mientras atraviesa la rehabilitación tras una lesión medular, empieza a sospechar que varios pacientes mueren en circunstancias poco claras. Lo que comienza como una observación se transforma en una investigación frenética, en la que el tiempo juega en su contra.

Ambas temporadas ponen sobre la mesa el límite entre la verdad y la mentira, mostrando cómo una decisión desesperada puede desencadenar una cadena de consecuencias difíciles de detener. Con solo ocho episodios en total, la serie se convierte en una opción perfecta para ver de corrido durante un fin de semana.

El elenco de Confía en mí

Confía en mí es un drama médico con tintes de thriller psicológico que se consolida como una de las propuestas más atractivas de Disney+ este año. Breve, intensa y adictiva, la miniserie muestra que las mentiras pueden salvar por un instante, pero tarde o temprano siempre pasan factura.