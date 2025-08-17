Disney+: la serie “Alien: Planeta Tierra”, ¿es precuela o secuela?

La producción llegó a la plataforma el 13 de agosto con dos episodios iniciales. Luego, los otros 6 capítulos se publican por semana.

Alien: Planeta Tierra. Foto: Disney+

“Alien: Planeta Tierra” es la primera serie que se creó inspirada en la famosa saga de terror y ciencia ficción “Alien”. Este título se trata de una precuela ya que la historia transcurre en el año 2120, es decir, dos años antes de la película original “Alien: El Octavo Pasajero”, que se estrenó en el año 1979.

Si nos posicionamos en la cronología oficial, la nueva serie de Disney+ se sitúa después de “Prometheus y Alien: Covenant”, y 22 años antes de la nueva película “Alien: Romulus”.

La trama de “Alien: Planeta Tierra” muestra que, en un futuro controlado por poderosas corporaciones, una nave espacial entra en la atmósfera de la Tierra y se estrella. En ese momento, los científicos logran un gran avance: pasar la mente de una persona a un cuerpo artificial.

Estos humanos “reversionados” son enviados a investigar qué ocurrió el accidente, y allí descubren que los peligrosos xenomorfos llegaron al planeta.

Sinopsis oficial de “Alien: Planeta Tierra”

“Cuando la misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra, Wendy (Sydney Chandler) y un desorganizado grupo de soldados tácticos hacen un descubrimiento que los pone cara a cara con mayor amenaza que ha enfrentado el planeta”, explica Disney+.

“En el año 2120, la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) conviven con los humanos. Pero todo cambia cuando el genio fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un avance tecnológico revolucionario: los híbridos (robots humanoides con conciencia humana)”, explica.

Alien: Earth. Foto: Disney+

“El primer prototipo híbrido, llamado Wendy, marca una nueva etapa en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Tras la colisión de la nave espacial de Weyland-Yutani con Prodigy City, Wendy y otros híbridos se enfrentan a formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado”, agrega.

Elenco de la serie

La serie cuenta con un amplio elenco de actores reconocidos como: