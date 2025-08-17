Disney+: la serie “Alien: Planeta Tierra”, ¿es precuela o secuela?
“Alien: Planeta Tierra” es la primera serie que se creó inspirada en la famosa saga de terror y ciencia ficción “Alien”. Este título se trata de una precuela ya que la historia transcurre en el año 2120, es decir, dos años antes de la película original “Alien: El Octavo Pasajero”, que se estrenó en el año 1979.
Si nos posicionamos en la cronología oficial, la nueva serie de Disney+ se sitúa después de “Prometheus y Alien: Covenant”, y 22 años antes de la nueva película “Alien: Romulus”.
La trama de “Alien: Planeta Tierra” muestra que, en un futuro controlado por poderosas corporaciones, una nave espacial entra en la atmósfera de la Tierra y se estrella. En ese momento, los científicos logran un gran avance: pasar la mente de una persona a un cuerpo artificial.
Estos humanos “reversionados” son enviados a investigar qué ocurrió el accidente, y allí descubren que los peligrosos xenomorfos llegaron al planeta.
Respecto al estreno de la temporada 1 “Alien: Planeta Tierra”, llegó a Disney+ el 13 de agosto con dos episodios iniciales. Los otros 6 capítulos publican por semana.
Sinopsis oficial de “Alien: Planeta Tierra”
“Cuando la misteriosa nave de investigación espacial USCSS Maginot se estrella en la Tierra, Wendy (Sydney Chandler) y un desorganizado grupo de soldados tácticos hacen un descubrimiento que los pone cara a cara con mayor amenaza que ha enfrentado el planeta”, explica Disney+.
“En el año 2120, la Tierra está gobernada por cinco corporaciones: Prodigy, Weyland-Yutani, Lynch, Dynamic y Threshold. En esta era corporativa, los cyborgs (humanos con partes biológicas y artificiales) y los sintéticos (robots humanoides con inteligencia artificial) conviven con los humanos. Pero todo cambia cuando el genio fundador y CEO de Prodigy Corporation desbloquea un avance tecnológico revolucionario: los híbridos (robots humanoides con conciencia humana)”, explica.
“El primer prototipo híbrido, llamado Wendy, marca una nueva etapa en la carrera por alcanzar la inmortalidad. Tras la colisión de la nave espacial de Weyland-Yutani con Prodigy City, Wendy y otros híbridos se enfrentan a formas de vida misteriosas y más aterradoras de lo que nadie podría haber imaginado”, agrega.
Elenco de la serie
La serie cuenta con un amplio elenco de actores reconocidos como:
- Timothy Olyphant (Kirsh)
- Alex Lawther (Hermit)
- Samuel Blenkin (Boy Kavalier)
- Babou Ceesay (Morrow)
- Adrian Edmondson (Atom Eins)
- David Rysdahl (Arthur Sylvia)
- Essie Davis (Dame Sylvia)
- Lily Newmark (Nibs)
- Erana James (Curly)
- Adarsh Gourav (Slightly)
- Jonathan Ajayi (Smee)
- Kit Young (Tootles)
- Diêm Camille (Siberian)
- Moe Bar-El (Rashidi)
- Sandra Yi Sencindiver (Yutani)