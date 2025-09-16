El duro cruce al aire entre Nancy Pazos y Mariana Brey: denuncias, insultos y reproches

En el debate en la mesa de A la Barbarossa tras la cadena nacional de Javier Milei, las periodistas volvieron a cruzarse. Mirá el tenso momento en la nota.

Mariana Brey y Nancy Pazos. Foto: Captura de video.

Nancy Pazos y Mariana Brey volvieron a cruzarse en el panel del programa “A la Barbarossa” y la pelea escaló a otro nivel ya que hubo denuncias e insultos en el marco del debate por la cadena nacional que realizó Javier Milei.

En la discusión, Brey trató a Pazos de “golpista”, por considerar que integra el grupo de gente que pretende que el presidente “no llegue a octubre”: “Sos de la oposición golpista que no quiere que el Presidente termine su mandato y eso es grave”.

Duro cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey en A la Barbarossa. Video: NA - Gentileza Intrusos.

Nancy se ofendió con estos dichos y no dudó en responder: “¿Vos me estás diciendo golpista a mí? No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciéndome golpista”.

Georgina intentó interceder y gritó varias veces “no”, pero Nancy se enojó aún más: “Me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no, pero qué pasa”.

El clima continuó muy tenso en el programa, incluso Analía Franchín o Pía Shaw, decidieron intervenir para poner paños fríos.

Según trascendió, la producción está evaluando qué hacer con ambas.