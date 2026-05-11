El presidente argentino Javier Milei. Foto: REUTERS

El presidente Javier Milei festejó este lunes la baja del riesgo país de las últimas horas y lo celebró sosteniendo que “todo marcha de acuerdo al plan”.

“TMAP. MAGA. VLLC!”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de la red social X. Se trata de las siglas de “todo marcha de acuerdo al plan”, “make Argentina great again” (“hagamos grande a Argentina de nuevo”) y “viva la libertad, carajo”.

Javier Milei festejó la baja del riesgo país. Foto: Captura

El riesgo país llegó a un mínimo récord

El riesgo país de la Argentina perforó los 500 puntos básicos en el inicio de las operaciones de este lunes. El indicador que elabora el JPMorgan se ubicaba en 498 puntos -su posición más baja desde el 2 de febrero- ante una nueva suba de bonos soberanos.

Así se confirma la tendencia a la baja que se inició la semana pasada tras la mejora en la calificación de la agencia Fitch y la sugerencia de que Moody’s también podría revisar su nota antes de julio.

La mejora de los títulos soberanos encuentra respaldo en una combinación de factores externos y domésticos. Entre ellos sobresale la reciente decisión de Fitch Ratings de elevar la calificación crediticia de la deuda argentina a “B-”, al considerar que existe una mayor solvencia fiscal y un menor riesgo de incumplimiento.

Y este cambio fue interpretado por el mercado como una señal de mayor estabilidad macroeconómica y un eventual descenso del costo de financiamiento para la Argentina.

En este escenario, los Bonares y Globales extienden la recuperación observada desde fines de abril, impulsados también por expectativas de una normalización gradual del acceso al crédito internacional.

Cabe señalar que en el corto plazo la estrategia oficial seguirá enfocada en captar divisas mediante organismos internacionales, emisiones locales en moneda extranjera y las compras de dólares del Banco Central provenientes de exportaciones energéticas, mineras y agroindustriales.

El movimiento en la Bolsa de Valores porteña

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval sube 0,4%, hasta los 278.000 puntos, acompañando el clima positivo de los mercados internacionales. Entre las acciones argentinas negociadas en Wall Street se destaca Tenaris, que avanza 1,8% y amplía al 59% su ganancia acumulada en 2026.

También sobresale el rebote de 7,2% en Bioceres, mientras que YPF gana 0,8% pese a la volatilidad del sector energético. Por el contrario, Mercado Libre retrocede 3,8%, luego de haber sufrido una caída superior al 12% el viernes 8 de mayo.

En el plano internacional, Wall Street se mantiene en zona de máximos históricos. El índice S&P 500 sube 0,1% y supera por primera vez los 7.400 puntos, mientras que el Nasdaq tecnológico se sostiene por encima de las 26.000 unidades.