La periodista se encadenó y amordazó frente al Congreso en rechazo a la Reforma Laboral. Foto: Cuenta de Instagram de Nancy Pazos

Nancy Pazos se convirtió en tendencia en las últimas horas en el marco de la sesión que se lleva adelante en el Congreso para el tratamiento de la Reforma Laboral. La periodista se encadenó y amordazó en rechazo al proyecto de ley que quiere aprobar el Gobierno y causó sorpresa entre los presentes.

Pasadas las 12 del mediodía de este miércoles 11 de febrero, Nancy Pazos apareció en las inmediaciones del Congreso para manifestarse en rechazo a la Reforma Laboral y lo hizo de una manera particular. La periodista y conductora que trabaja en Telefe, C5N y Radio 10 se encadenó y amordazó a modo de protesta.

Video: C5N

“Este Gobierno quiere periodistas así”, dijo Pazos al mostrar la palabra “alcahuete” que figuraba en la parte trasera de una máscara que llevó. “Acá estamos luchando no por el gremio, no por nosotros como nuestra función profesional, sino por la democracia”, añadió.

“El periodismo es el faro de la democracia. Lo que hace es que ustedes como ciudadanos se informen de lo que claramente el poder de turno, cualquiera sea, no quiere que se sepa. Siempre el que está en el poder hay cosas que quiere ocultar, el periodismo es justamente poder investigar y poner luz donde los que tienen poder quieren oscuridad”, agregó.

Pazos fue con seis colegas más y el reclamo tiene que ver con la derogación del Estatuto del Periodista sancionada en 1946 durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón que está incluida en la Reforma Laboral. El mismo regula las condiciones laborales de periodistas bajo relación de dependencia, garantizando derechos como jornada laboral reducida, vacaciones pagas, estabilidad laboral relativa y el secreto profesional, con el objetivo de proteger la actividad y asegurar la libertad de prensa.

Un agente de la Policía Federal se esposó a las rejas de la Casa Rosada para reclamar mejor sueldo

Pasadas las 11 de la mañana de este miércoles 4 de febrero, se vivió un momento de tensión en inmediaciones de la Casa Rosada. Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA) se esposó a las rejas de la sede del Poder Ejecutivo por un reclamo salarial y además, llevó una pancarta en la que denunció corrupción en la Superintendencia de Transporte.

Se trata del cabo Miguel Montiel, quien se encontraba uniformado con el arma de servicio y una pancarta en la que denunció corrupción en la Superintendencia de Transporte. Además, también reclamó por el abandono de la obra social y el Hospital Churruca

Video: FM La Patriada

El agente reveló que cobra un sueldo de $700.000 lo obliga a tener trabajos paralelos para sobrevivir. “Soy cabo auxiliar de la Justicia, cabo de la Policía Federal y eso es algo que también incomoda mucho. Yo sé que esto no se puede hacer, no nos podemos manifestar de esta manera, no lo tenemos permitido, pero bueno... yo ya he tomado la decisión”, expresó en diálogo con FM La Patriada, uno de los medios presentes en Casa Rosada.

“Seguramente me van a sancionar, voy a quedarme sin mi vocación de servicio. Entonces me quiero expresar antes de que suceda esto que a que vienen atrás mío, que haya un cambio, una respuesta, por parte del Gobierno mayormente, ya sea por este motivo de corrupción de la Superintendencia de Transporte y que no se olvide de los sueldos, porque también nos faltan herramientas”, añadió.