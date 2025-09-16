Gustavo Cordera pidió disculpas por sus polémicas declaraciones en 2016: “Quiero cerrar esa herida definitivamente”

El excantante de la Bersuit brindó años atrás una charla en una escuela de periodismo y en ese encuentro realizó algunas declaraciones sobre las mujeres que provocaron una “cancelación” masiva.

Gustavo Cordera. Foto: NA

Gustavo “El Pelado” Cordera, excantante de la Bersuit, pidió disculpas después de casi una década por las polémicas declaraciones que realizó en el 2016. El cantante fue invitado al programa Otro Día Perdido de Mario Pergolini y aprovechó la ocasión para hablar de sucedido.

Qué pasó con “El Pelado” Cordera

En el 2016, el cantante brindó una charla en una escuela de periodismo y en ese encuentro realizó algunas declaraciones sobre las mujeres que provocaron una “cancelación” masiva. A pesar de que pasó el tiempo, Cordera no había hablado del tema, hasta ahora.

El Pelado Cordera pidió disculpas públicas. Video: eltrece.

“Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy porque es muy importante para mí decirlo”, comenzó diciendo en el programa de Mario Pergolini.

“Tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado”, expresó, y agregó: “En aquel momento histórico dije algo en un lugar de una manera desubicada, de una manera que lastimó a mucha gente”.

Luego, remarcó el deseo de pedir disculpas: “Quiero pedir disculpas públicamente, por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente”.

Gustavo Cordera. Foto: NA

“No quise lastimar a nadie, no fue esa mi intención”, aseguró. Después hizo referencia a su trabajo artístico y remarcó: “Hago canciones hace muchos años y las canciones son justamente puentes para que las partes se junten, para integrar, para que las heridas sanen”.

“No le voy a pedir a la gente que me perdone porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quería pedir disculpas”, agregó.