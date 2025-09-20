Espionaje, acción y secretos: la serie coreana de Disney+ que tiene a todos pendientes de cada nuevo episodio

Con un inicio cargado de acción y un trasfondo político que expone juegos de poder y traiciones, esta nueva ficción surcoreana avanza capítulo a capítulo con un relato de tensión constante.

Serie coreana "Polaris: La Conspiración". Foto: Disney+.

Disney+ continúa apostando a diversificar su oferta de contenidos con producciones internacionales, y esta vez la apuesta viene desde Corea del Sur.

La plataforma de streaming lanzó “Polaris: La conspiración”, una serie que rápidamente captó la atención del público gracias a su combinación de espionaje, acción y tensión política, un terreno poco explorado dentro de los dramas coreanos más conocidos.

El estreno oficial se produjo el 10 de septiembre con la emisión de los tres primeros episodios, y la plataforma ya confirmó que el resto de la temporada se estrenará con dos capítulos nuevos cada miércoles. Esta modalidad genera expectativa constante en la audiencia, que deberá esperar semana a semana para ver cómo avanza la trama.

¿De qué trata la serie “Polaris: La Conspiración”?

La historia gira en torno a Seo Mun-ju, una exembajadora de Corea del Sur que actualmente trabaja en las Naciones Unidas. Su vida da un vuelco cuando se ve envuelta en una compleja conspiración multinacional que involucra agencias de inteligencia, información clasificada y países con intereses en conflicto. Su papel resulta clave en una trama donde nada es lo que parece y cada movimiento puede desencadenar un nuevo conflicto.

El punto de partida de la serie es un intento de asesinato contra un candidato presidencial, un hecho que sacude al país y que desencadena una investigación que rápidamente escala hacia una red de secretos, traiciones y conspiraciones que amenazan la estabilidad de la península de Corea. Con cada episodio, se suman piezas a un rompecabezas en el que intervienen poderosos actores políticos y organizaciones clandestinas, lo que convierte a la producción en un relato de alto impacto.

“Polaris: La conspiración” se perfila como una de las apuestas más sólidas de Disney+ dentro del mercado asiático. Con un guion cargado de tensión, una producción cuidada y personajes que se mueven en la delgada línea entre la lealtad y la traición, la serie ofrece un respiro frente a los géneros más habituales de la televisión coreana, acercando al público una propuesta donde el poder, la diplomacia y el espionaje marcan la narración.

Está en Disney+: el elenco de “Polaris: La Conspiración”