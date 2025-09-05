Las tres comedias en streaming que valen la pena de ver: dónde encontrarlas

Estas tres películas hicieron reír a cientos de usuarios con sus historias, las cuales supieron mantener al espectador pegado a la silla.
Encontrar una buena comedia en las plataformas de streaming podría ser algo complicado, ya que los géneros que más ganaron terreno son acción o thriller. Sin embargo, Disney + tiene tres comedias del 2024 que combinan humor con narrativas creativas que ofrecen risas para todos.

A continuación te mostramos las 3 mejores comedias para que puedas ver en Max y Disney+ y disfrutar en familia.

“Pequeñas cartas indiscretas” - disponible en Max

Este filme, basado en hechos reales que sucedieron a principios del siglo XX en Littlehampton, Inglaterra, sigue la vida de los residentes de esta localidad en West Sussex y cómo sus vidas se empiezan a destruir a raíz de que empiezan a circular una serie de cartas obscenas y mensajes polémicos dirigidos a la piadosa solterona Edith Swan.

Pequeñas cartas indiscretas Foto: Prime Video

A raíz de esto, las sospechas de Edith comienzan a dirigirse a su vecina problemática Rose Gooding, madre soltera. Sin embargo, arranca una investigación dirigida por la agente Gladys Moss que revela otra cosa.

“Cuando los habitantes de Littlehampton empiezan a recibir cartas obscenas y vergonzosas, las sospechas recaen sobre la fogosa Rose, que podría perder la custodia de su hija. Un grupo de mujeres se propone resolver el misterio", remarca la sinopsis.

“Un dolor real” - disponible en Disney+

Esta película sigue la vida de David y Benji, primos que tienen personalidades totalmente distintas y que embarcan un viaje a Polonia en honor a su abuela, una sobreviviente del Holocausto. Sin embargo, la gran aventura se torna desastrosa cuando viejas peleas comienzan a resurgir, obligándolos a enfrentar el duelo, la historia que envuelve a la familia y sus distintas formas de ver la vida.

Un dolor real Foto: Disney +

“Unos primos muy disímiles, David y Benji, se reúnen para un recorrido por Polonia en honor a su amada abuela. La aventura da un giro cuando las viejas tensiones de los primos vuelven a surgir con el telón de fondo de su historia familiar", remarca la plataforma.

“El amor es un viaje en trineo al infierno” - disponible en Max

El amor es un viaje en trineo al infierno Foto: Prime Video

Esta película se centra a finales de los años 90 y sigue a dos mejores amigas lesbianas, Jamie y Marian, quienes planean un viaje por la ciudad en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, su camino desde Filadelfia a Tallahassee se convierte en una persecución de alto impacto que incluye a un grupo de criminales torpes y una cabeza decapitada.

“Las amigas Jamie y Marian inician un viaje por carretera a Tallahassee. Pero las cosas salen mal cuando son perseguidas por criminales“, remarca la plataforma.