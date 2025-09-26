A qué hora y día se estrena el último capítulo de Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica

Ambientada décadas antes de la trama original, la serie explora los orígenes de los padres de Jamie y Claire, mostrando cómo sus vidas prepararon el terreno para una de las historias de amor más icónicas.

Los papás de Jamie viven un amor prohibido Foto: Outlander Starz

Aunque Blood of My Blood se estrenó hace casi dos meses, los fans de Outlander ya se preparan para lo peor: el esperado, pero temido, final de la temporada, que nos dejará sin el universo de la serie hasta quién sabe cuándo. En ese sentido, crecen las dudas sobre cuando llegará el final y la realidad es que está muy cerca.

Birthright, el sexto capítulo Foto: Instagram @outlander_starz

A qué hora se entrena el capítulo final de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.

La serie se emitió semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada. Y ahora, el décimo episodio está cada vez más cerca.

Disney+ estrena un nuevo capítulo Foto: Instagram @outlander_starz

Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el último episodio estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).

Los episodios que quedan de Outlander: Blood of My Blood en Argentina

Episodio 9: Braemar: 27 de septiembre de 2025

Episodio 10: Something Borrowed: 11 de octubre de 2025

Outlander: revelaron el orden de los episodios de la temporada 8

Para calmar un poco los nervios, no solo dieron a conocer los títulos de la temporada final de Outlander, que se espera llegue en algún momento de 2026, sino además revelaron el orden de los mismos, dando pistas nuevas a los fans. Seguí leyendo y enterate de todo.

Anteriormente, la cuenta de fans @clanlallybroch reveló los títulos de la temporada más esperada de la serie con detalles impactantes, pero ahora, compartió el orden de cada uno de los capítulos, lo que trae nuevas teorías en torno al final.

Los protagonistas de Outlander Sam Heughan, Sophie Skelton y Richad Rankin se presentaron en la Comic-Con de San Diego 2025. Foto: Starz en Instagram

