A qué hora y día se estrena el último capítulo de Outlander: Blood of My Blood en Latinoamérica
Aunque Blood of My Blood se estrenó hace casi dos meses, los fans de Outlander ya se preparan para lo peor: el esperado, pero temido, final de la temporada, que nos dejará sin el universo de la serie hasta quién sabe cuándo. En ese sentido, crecen las dudas sobre cuando llegará el final y la realidad es que está muy cerca.
Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.
A qué hora se entrena el capítulo final de Outlander: Blood of My Blood en Argentina
Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.
La serie se emitió semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada. Y ahora, el décimo episodio está cada vez más cerca.
También podría interesarte
Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el último episodio estará disponible desde el sábado 11 de octubre a las 5 a.m. (hora local).
Los episodios que quedan de Outlander: Blood of My Blood en Argentina
- Episodio 9: Braemar: 27 de septiembre de 2025
- Episodio 10: Something Borrowed: 11 de octubre de 2025
Outlander: revelaron el orden de los episodios de la temporada 8
Para calmar un poco los nervios, no solo dieron a conocer los títulos de la temporada final de Outlander, que se espera llegue en algún momento de 2026, sino además revelaron el orden de los mismos, dando pistas nuevas a los fans. Seguí leyendo y enterate de todo.
Anteriormente, la cuenta de fans @clanlallybroch reveló los títulos de la temporada más esperada de la serie con detalles impactantes, pero ahora, compartió el orden de cada uno de los capítulos, lo que trae nuevas teorías en torno al final.
Uno por uno, los episodios de la octava temporada de Outlander
- Episodio 1. Soul of a Rebel - Alma de un rebelde: remite al título del libro de Frank, que se menciona en los capítulos 9, 11, 17 y 20 del libro 9.
- Episodio 2. Prophecies - Profecías: puede remitir al capítulo 86 o a la profecía Fraser.
- Episodio 3. Abies Fraseri: es un árbol, una conífera original de los Apalaches, del sudeste de Virginia, oeste de Carolina del Norte. Es el típico árbol de Navidad.
- Episodio 4. Muskets, Liberty, and Sauerkraut -Mosquetes, libertad y chucrut: puede salir del capítulo 67 del libro 9 e involucra a Bree, Marsali, unos barriles.
- Episodio 5. Send for the Devil - Enviado por el Diablo.
- Episodio 6. Blessed are the Merciful - Bienaventurados los misericordiosos: “porque ellos alcanzarán misericordia” es una de las bienaventuranzas de San Mateo. Jamie la recita en el capítulo 121 del libro 9, titulado “La cualidad de la misericordia”.
- Episodio 7. Evidence of Things Not Seen - Evidencia que no se ve Muskets
- Episodio 8. A Bit of Time - Un poco de tiempo: puede remitir al capítulo 3 del libro 9. Roger y Claire están con los niños mientras Bree salió a cazar con Jamie. ¿Se estarán cazando el uno al otro? Claire cree que padre e hija solo necesitan “un poco de tiempo”.
- Episodio 9. Pharos - Faros: como el que guía a los barcos, o bien la forma latina de El Faro de Alejandria.
- Episodio 10. And the World Was All Around Us - Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor.