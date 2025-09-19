Blood of My Blood entra en su recta final: qué día y a qué hora se estrena el nuevo capítulo de la precuela de Outlander
Pasado el estreno de Blood of My Blood, la esperada precuela de Outlander, ya conquistó a los fans con un doble romance cargado de pasión, secretos familiares y giros inesperados. ¿Cuándo llega el próximo capítulo?
Ambientada décadas antes de la historia original, la serie se sumerge en los orígenes de los padres de Jamie y Claire, revelando cómo sus vidas —marcadas por el amor, la traición y el destino— sentaron las bases de una de las historias más icónicas de la televisión.
A qué hora se entrena Outlander: Blood of My Blood en Argentina
Outlander: Blood of My Blood se estrenó el 8 de agosto con un doble lanzamiento: los primeros dos episodios, titulados “Providence” y “S.W.A.K. (Sealed With a Kiss)”, llegando juntos para dar inicio a esta apasionante precuela.
La serie puede verse semanalmente a través de Disney+ en América Latina, con un nuevo capítulo cada semana hasta completar los 10 que conforman la primera temporada.
Siguiendo con el calendario, en Argentina y Latinoamérica, el séptimo episodio, titulado “A Virtuous Woman”, estará disponible desde el sábado 20 de septiembre a las 5 a.m. (hora local).
Cuándo se estrenan los últimos episodios de Outlander: Blood of My Blood en Argentina
- Episodio 7, “Luceo Non Uro”: 20 de septiembre de 2025
- Episodio 8, “A Virtuous Woman”: 27 de septiembre de 2025
- Episodio 9, “Braemar”: 4 de octubre de 2025
- Episodio 10, “Something Borrowed”: 11 de octubre de 2025
Outlander: revelaron el orden de los episodios de la temporada 8
Los fans más ansiosos pueden estar sufriendo bastante, y no es para menos: el final de la temporada 7 de Outlander fue impactante y aún no hay fecha confirmada para el estreno de la temporada 8, que será la última de la serie. Pero para calmar un poco los nervios, no solo dieron a conocer los títulos de los episodios de esta última temporada, que se espera llegue en algún momento de 2026, sino además el orden de los mismos, dando pistas nuevas a los fans. Seguí leyendo y enterate de todo.
Anteriormente, la cuenta de fans @clanlallybroch reveló los títulos de la temporada más esperada de la serie con detalles impactantes, pero ahora, compartió el orden de cada uno de los capítulos, lo que trae nuevas teorías en torno al final:
- Episodio 1. Soul of a Rebel - Alma de un rebelde: remite al título del libro de Frank, que se menciona en los capítulos 9, 11, 17 y 20 del libro 9.
- Episodio 2. Prophecies - Profecías: puede remitir al capítulo 86 o a la profecía Fraser.
- Episodio 3. Abies Fraseri: es un árbol, una conífera original de los Apalaches, del sudeste de Virginia, oeste de Carolina del Norte. Es el típico árbol de Navidad.
- Episodio 4. Muskets, Liberty, and Sauerkraut -Mosquetes, libertad y chucrut: puede salir del capítulo 67 del libro 9 e involucra a Bree, Marsali, unos barriles.
- Episodio 5. Send for the Devil - Enviado por el Diablo.
- Episodio 6. Blessed are the Merciful - Bienaventurados los misericordiosos: “porque ellos alcanzarán misericordia” es una de las bienaventuranzas de San Mateo. Jamie la recita en el capítulo 121 del libro 9, titulado “La cualidad de la misericordia”.
- Episodio 7. Evidence of Things Not Seen - Evidencia que no se ve Muskets
- Episodio 8. A Bit of Time - Un poco de tiempo: puede remitir al capítulo 3 del libro 9. Roger y Claire están con los niños mientras Bree salió a cazar con Jamie. ¿Se estarán cazando el uno al otro? Claire cree que padre e hija solo necesitan “un poco de tiempo”.
- Episodio 9. Pharos - Faros: como el que guía a los barcos, o bien la forma latina de El Faro de Alejandria.
- Episodio 10. And the World Was All Around Us - Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor.